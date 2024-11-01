Honor Magic 7 ve Magic 7 Pro neler sunuyor? İşte özellikleri ve fiyatları

Bu yılın Ocak ayında Honor, üst düzey akıllı telefonları Magic 6 ve Magic 6 Pro’yu piyasaya sundu. Fakat anlaşılan o ki şirket bu modellerden pek de istediğini bulamadı. Şimdi marka cihaz portföyünü iki amiral gemisiyle yeniledi. Honor Magic 7 ve Honor Magic 7 Pro resmen piyasaya sunuldu.

İki cihaz farklı isimlere sahip olmasına rağmen yine de çok benzer teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor. Serinin “Pro” modeli yalnızca birkaç iyileştirme sunarak ana modele eşlik ediyor. İşte Honor Magic 7 serisinin tasarımı, teknik özellikleri, satış fiyatı ve merak edilen tüm detayları…

Honor Magic 7 serisi Snapdragon 8 Elie ile yüksek bir performans sunuyor

İki cihaz, Qualcomm’un en güçlü yonga seti olan yepyeni Snapdragon 8 Elite ile karşımıza çıkıyor. Cihaz 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB depolama alanına sahip versiyonlarla geliyor. IP69 sertifikasına sahip olan modeller, yalnızca toza ve suya değil, aynı zamanda sıcak su jetlerine de dayanıklı olduklarını garanti ediyor.

Honor’un her iki yeni modeli de 80W kablosuz şarj ve 100W kablolu şarjla uyumlu çalışıyor. 5.650 mAh (Magic 7) ve 5.850 mAh (Magic 7 Pro) bataryalar ile kullanıcı dostu bir deneyime kapı aralanıyor. Her iki cihaz da öncekilere göre daha büyük piller sunuyor.

Honor Magic 7 Pro, 10 bit renk üretimi (Dobly Vision) destekli, 1.280 x 2800 piksel çözünürlüklü bir LTPO OLED ekrana sahip. Ekranınızın parlaklığı ortak oynatmada 1.600 nite ulaşıyor, fakat HDR içerikte 5.000 nite kadar ulaşabiliyor. 120 Hz yenileme hızını destekleyen ekran, kenarları hafif kavisli bir tasarıma geliyor.

Standart Magic 7 ise tamamen düz bir ekrana sahip. Cihaz 1.264 x 2800 piksel çözünürlüğe sahip 6,78 inç LTPO OLED ekranla donatılıyor. Honor’un her iki modeli de Giant Rhino Glass düşme koruması ve ekranın altında ultrasonik parmak izi sensörü ile geliyor. Ancak yalnızca Pro modelinde, tıpkı iPhone’larda görüldüğü gibi, biyometrik yüz taraması için TOF 3D kızılötesi sensör bulunuyor.

Her iki cihaz da önde 50 MP selfie kamerası sunuyor. Arkada ise serinin standart modeli üç adet 50 MP’lik kamerayla karşımıza çıkıyor. Serinin “Pro” modelinde ise üçlü kamera sisteminde yer alan telefoto lens, 50 MP yerine 200 MP’lik bir lensle değiştiriliyor. Aynı zamanda serideki modeller hem önden hem de arkadan 60 fps hızında 4K kayıt yapabiliyor.

Honor Magic 7 teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM Kapasitesi 16 GB’a kadar RAM Dahili Depolama Alanı 1 TB’a kadar dahili depolama Selfie Kamerası 50 MP ön kamera Ana Kamera 50 MP sensörlü ana lens (f/1,9) İkinci Kamera 50 MP sensörlü telefoto lens (f/2,4) Üçüncü Kamera 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,0) Bağlantı 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C 2.0 Batarya Kapasitesi 5.650 mAh pil İşletim Sistemi Android 15 tabanlı MagicOS 9 kullanıcı arayüzü

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Honor Magic 7 Pro teknik özellikleri

Ekran 6,78 inç LTPO OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM Kapasitesi 16 GB’a kadar RAM Dahili Depolama Alanı 1 TB’a kadar dahili depolama Selfie Kamerası 50 MP ön kamera Ana Kamera 50 MP sensörlü ana lens (f/1,4 – f/2,0) İkinci Kamera 200 MP sensörlü telefoto lens (f/2,6) Üçüncü Kamera 50 MP sensörlü ultra geniş lens (f/2,0) Bağlantı 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC ve USB-C 3.2 Batarya Kapasitesi 5.850 mAh pil İşletim Sistemi Android 15 tabanlı MagicOS 9 kullanıcı arayüzü

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Honor Magic 7 serisi fiyatları ne kadar?

Honor’un yeni amiral gemisi telefonları şu anda Çin’de satışa çıkmış durumda. İlerleyen aylarda global pazara gelecek modellerin fiyatları belli oldu.

Açıklanan bilgilere göre Honor Magic 7 modeli 4.500 Çin Yuanı (yaklaşık 21 bin 700 TL) karşılığında satılacak. Honor Magic 7 Pro ise 5.700 Çin Yuanı (yaklaşık 27 bin 500 TL) fiyat etiketi ile sunulacak.

Peki siz Honor Magic 7 serisi ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.