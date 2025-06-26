Samsung Galaxy Z Flip 7, Türkiye’ye Exynos 2500 çipiyle gelecek

Ortaya çıkan son raporlar, Galaxy Z Flip 7'nin dünya genelinde Exynos 2500 çipiyle donatılacağına işaret ediyor.

Daha önceki söylentiler bu işlemcinin yalnızca Güney Kore'deki modelleri kapsayacağını söylerken, son iddialar ise bu dedikoduları reddediyor.

Samsung yeni katlanabilir telefonlarını 9 Temmuz'da New York'ta duyurmayı planlıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 9 Temmuz’da New York’ta yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyecek. Merakla beklenen etkinlikte şirket yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerini duyuracak. Lansmanda yer alacak başrol kahramanlarından biri olan Galaxy Z Flip 7 ile ilgili ortaya çıkan son raporlar, cihazın Exynos 2500 yonga setiyle geleceğini bir kez daha doğruladı.

Yeni katlanabilir cihazın yalnızca Güney Kore’de Samsung’un geliştirdiği yonga setine sahip olacağına dair daha önce ortaya atılan söylentilerin aksine bir gelişme yaşandı. Exynos 2500 tercihinin Türkiye de dahil olmak üzere global çapta geçerli olacağı vurgulanıyor.

Galaxy Z Flip 7 işlemci tercihiyle şaşırtacak

Samsung’un arka planına erişebilen kişilere göre bu plan değişikliğinin gerçekleşmesinin sebebi, Koreli markanın artık büyük miktarda Exynos yongası üretebilecek kapasiteye sahip olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca ilk testler Exynos 2500 çipinin Galaxy Z Flip 7 için daha uygun olduğunu, zira bu kadar kompakt ve ince bir gövdede çok fazla ısınmadığını bizlere gösteriyor.

Bu hafta başında duyurulan Exynos 2500 çipi 10 çekirdekten oluşuyor. 3 nanometre kalınlığındaki işlemci uydu üzerinden mesaj göndermeyi destekliyor. Samsung’un açıklamasına göre yonga seti yapay zeka alanında daha fazla performans sunabiliyor. Ayrıca düşük enerji tüketimi açısından da iyi bir performans göstermesi bekleniyor.

Bu durum Flip 7’nin genel pil ömrünü de uzatabilir. Zira cihazın pil kapasitesi 4.000 mAh’den 4.300 mAh’ye çıkabilir. Samsung Galaxy Z Flip 7’nin daha ince ve hafif olması beklenirken, ekranlarının da büyümesi bekleniyor. Dahili ekran 6.85 inç, harici ekran ise 4 inç büyüklüğe ulaşacak.

Fakat son söylentiler doğrulanırsa Snapdragon’lu bir Samsung katlanabilir telefon isteyen kullanıcıların Galaxy Z Fold 7’yi satın alması ya da geçen yılki Galaxy Z Flip 6 ile yetinmesi gerekecek gibi görünüyor.

Exynos 2500 teknik özellikleri

Samsung’un yeni işlemcisi şu teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor: