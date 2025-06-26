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    Samsung Galaxy Z Flip 7, Türkiye’ye Exynos 2500 çipiyle gelecek

    Samsung'un gelecek ay piyasaya sunacağı yeni Galaxy Z Flip 7 modeli dünya genelinde Exynos 2500 çipiyle karşımıza çıkacak.
    • Ortaya çıkan son raporlar, Galaxy Z Flip 7'nin dünya genelinde Exynos 2500 çipiyle donatılacağına işaret ediyor.
    • Daha önceki söylentiler bu işlemcinin yalnızca Güney Kore'deki modelleri kapsayacağını söylerken, son iddialar ise bu dedikoduları reddediyor.
    • Samsung yeni katlanabilir telefonlarını 9 Temmuz'da New York'ta duyurmayı planlıyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 9 Temmuz’da New York’ta yılın ikinci Galaxy Unpacked etkinliğini düzenleyecek. Merakla beklenen etkinlikte şirket yeni katlanabilir telefonları ve akıllı saatlerini duyuracak. Lansmanda yer alacak başrol kahramanlarından biri olan Galaxy Z Flip 7 ile ilgili ortaya çıkan son raporlar, cihazın Exynos 2500 yonga setiyle geleceğini bir kez daha doğruladı.

    Yeni katlanabilir cihazın yalnızca Güney Kore’de Samsung’un geliştirdiği yonga setine sahip olacağına dair daha önce ortaya atılan söylentilerin aksine bir gelişme yaşandı. Exynos 2500 tercihinin Türkiye de dahil olmak üzere global çapta geçerli olacağı vurgulanıyor.

    Galaxy Z Flip 7 işlemci tercihiyle şaşırtacak

    Samsung’un arka planına erişebilen kişilere göre bu plan değişikliğinin gerçekleşmesinin sebebi, Koreli markanın artık büyük miktarda Exynos yongası üretebilecek kapasiteye sahip olmasından kaynaklanıyor. Ayrıca ilk testler Exynos 2500 çipinin Galaxy Z Flip 7 için daha uygun olduğunu, zira bu kadar kompakt ve ince bir gövdede çok fazla ısınmadığını bizlere gösteriyor.

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    Bu hafta başında duyurulan Exynos 2500 çipi 10 çekirdekten oluşuyor. 3 nanometre kalınlığındaki işlemci uydu üzerinden mesaj göndermeyi destekliyor. Samsung’un açıklamasına göre yonga seti yapay zeka alanında daha fazla performans sunabiliyor. Ayrıca düşük enerji tüketimi açısından da iyi bir performans göstermesi bekleniyor.

    Samsung Exynos 2500

    Bu durum Flip 7’nin genel pil ömrünü de uzatabilir. Zira cihazın pil kapasitesi 4.000 mAh’den 4.300 mAh’ye çıkabilir. Samsung Galaxy Z Flip 7’nin daha ince ve hafif olması beklenirken, ekranlarının da büyümesi bekleniyor. Dahili ekran 6.85 inç, harici ekran ise 4 inç büyüklüğe ulaşacak.

    Fakat son söylentiler doğrulanırsa Snapdragon’lu bir Samsung katlanabilir telefon isteyen kullanıcıların Galaxy Z Fold 7’yi satın alması ya da geçen yılki Galaxy Z Flip 6 ile yetinmesi gerekecek gibi görünüyor.

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    Exynos 2500 teknik özellikleri

    Samsung’un yeni işlemcisi şu teknik özelliklere ev sahipliği yapıyor:

    Üretim Süreci 3nm GAA (Gate-All-Around)
    Çekirdek Yapısı 10 çekirdekli (Deca-core)
    İşlemci (CPU) Cortex®-X5 3.3 GHz
    Cortex®-A725 x2 2.74 GHz
    Cortex®-A725 x5 2.36 GHz
    Cortex®-A520 x2 1.8 GHz
    Grafik İşlemci (GPU) Samsung Xclipse 950 GPU
    Yapay Zeka (AI) 24K MAC NPU (2 GNPU + 2 SNPU) ve DSP motoru
    Bellek (RAM) LPDDR5X
    Depolama UFS 4.0
    Ekran Desteği 4K / WQUXGA çözünürlükte 120 Hz
    Kamera (Arka) Tek kamera: Maks. 320 MP
    Tek kamera: 108 MP @30 fps
    Çift kamera: 64 MP + 32 MP
    Video (Kayıt / Oynatma) 8K 30 fps kodlama
    8K 60 fps çözme
    Video Kodekleri HEVC (H.265), VP9, AV1
    Bağlantı (GNSS) GNSS (Küresel Uydu Konumlandırma) desteği
    Modem 5G NR Sub-6GHz: 9.64 Gbps (indirme), 2.55 Gbps (yükleme)
    5G NR mmWave: 12.1 Gbps (indirme), 3.67 Gbps (yükleme)
    LTE Cat.24: 8CA 3 Gbps (indirme)
    LTE Cat.22: 4CA 422 Mbps (yükleme)

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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