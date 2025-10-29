Samsung Galaxy S21 FE için kritik güvenlik yaması yayınlandı

Reklam

Samsung, Galaxy S21 FE modeli için Ekim 2025 güvenlik yamasını yayınladı.

Yayınlanan güncelleme, yaklaşık 300 MB boyutunda ve G990EXXSJHYJ4 yazılım sürüm numarasını taşıyor.

Bu güvenlik yaması, Samsung'a göre Galaxy telefon ve tabletleri etkileyen toplam 30 güvenlik açığını gideriyor.

Samsung geçtiğimiz haftalarda resmi internet sitesinde Ekim 2025 güvenlik yamasının düzeltmelerini duyurmuştu. Güncellemeyi alan ilk modeller, Güney Kore’deki amiral gemisi Galaxy S25 ve S24 serisi akıllı telefon modelleri oldu.

Şirket, Galaxy S21 FE’nin Android 16 tabanlı One UI 8’i almasının ardından güvenlik yamasını ilk olarak Vietnam’da dağıtmaya başladı. Güncellemenin bu hafta daha fazla bölgeye ulaşması bekleniyor.

Güncelleme birçok kritik hatayı düzeltiyor

SammyFans’ın aktardığı bilgilere göre yayınlanan yeni güncelleme şu anda yalnızca Vietnam’da G990EXXSJHYJ4 ürün yazılımı sürümüne sahip Galaxy S21 FE için mevcut ve yaklaşık 300 MB’lık bir indirme gerektiriyor. Bir güvenlik yaması olarak yalnızca güvenlik açığı düzeltmeleri ve genel sistem kararlılığında iyileştirmeler içeriyor.

Samsung güvenlik odaklı internet sitesinde Ekim 2025 yamasının Galaxy telefon ve tabletlerini etkileyen 30 güvenlik açığını giderdiğini açıkladı. Güney Koreli şirkete göre bazı güvenlik açıkları tehlikeli olduğundan dolayı güncelleme yayınlanır yayınlanmaz indirilmesi oldukça önemli.

Galaxy S21 FE kullanıcıları artık Ekim 2025 güvenlik yamasının kullanılabilir olup olmadığını kontrol etmek için “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” adımlarını takip edebilir.

Galaxy S21 FE için One UI 8’in dağıtımı geçen hafta başlamıştı. Fakat birçok ülkedeki kullanıcılar hala güncellemeyi bekliyor. Türkiye ve diğer ülkelerdeki kullanıcıların da ilerleyen günlere bu güncellemeye sahip olmaya başlayacağı vurgulanıyor.

Samsung Galaxy S21 FE teknik özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüklü 6,4 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 2100

Samsung Exynos 2100 RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama

256 GB dahili depolama Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

32 MP ön kamera Arka kamera: 12 MP sensörlü ana lens (f/1,8 OIS), 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP sensörlü telefoto lens

12 MP sensörlü ana lens (f/1,8 OIS), 12 MP sensörlü geniş açılı lens ve 3x optik yakınlaştırmalı 8 MP sensörlü telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, NFC, DeX, stereo ses ve ekranın altında parmak izi okuyucu

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, NFC, DeX, stereo ses ve ekranın altında parmak izi okuyucu Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.500 mAh pil

Son olarak Galaxy S21 FE’nin yakın zaman önce son büyük güncellemesini aldığını da hatırlatalım. Cihaz nihayet Android 16 tabanlı One UI 8 yazılımına ulaştı.