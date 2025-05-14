S26 Plus gelmeyecek: Onun yerini Samsung Galaxy S26 Edge alacak

Samsung gelecek sene amiral gemisi Galaxy S serisinden "Plus" seçeneğini kaldırabilir.

İddialara göre şirket, bunun yerine ultra ince Galaxy S26 Edge modelini sergileyecek.

Henüz doğrulanmayan bu dedikodular, yakın zaman önce satışa çıkan Galaxy S25 Edge'in satış rakamlarına bağlı olacak gibi görünüyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung yakın zaman önce ultra ince telefonu Galaxy S25 Edge ile resmen karşımıza çıktı. Türkiye pazarında da ön siparişe açılan cihaz kısa süre içinde global çapta büyük ilgi görmeyi başardı. Bunun üzerine şirket şimdiden rotasını bir sonraki model olan Galaxy S26 Edge seçeneğine çevirdi.

Galaxy S25 serisinin dördüncüsü olan yeni Galaxy S25 Edge seçeneğinin perdesi yakın zamanda açıldı. Akıllı telefon “Ultra” modelinin ihtişamı ile “Plus” modelinin somutluğu arasında stratejik bir konuma yerleştiriliyor.

120 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inçlik AMOLED ekran ile karşımıza çıkan cihaz, 200 MP ana kamera sunuyor. iPhone 17 Air ile doğrudan rekabet edecek model 79 bin 499 TL fiyat etiketiyle kamuoyuna sunuluyor.

Cihazın ticari başarısı ya da başarısızlığı Güney Koreli şirketin gelecekteki kararları için önemli sayfalar yazacak. Modelin perde arkasında, şirket içinde NPA kod adıyla anılan Galaxy S26 serisi üzerindeki çalışmalar da hız kesmeden devam ediyor.

Galaxy S26 Edge serinin üçüncü ve ara üyesi olarak gelebilir

The Elec’ten gelen bilgilere göre bir sonraki serinin 2026’da revize edilmesi bekleniyor. Mevcut planlar standart, “Edge” ve “Ultra” modellerinden oluşan bir ürün gamını işaret ediyor. Bu senaryoda “Plus” varyantı artık üreticinin kataloğunda yer bulamayacak.

Fakat elbette şirket ilerleyen zamanlarda senaryoda belirli değişikliklere gidilebilir. Özellikle de ince tasarımıyla dikkat çeken bu amiral gemisi, gelecek Galaxy S26 nesline yönelik stratejilerini kolaylıkla revize edebilir. Daha geleneksel ve konsolide seçenekleri canlı tutabilir.

Galaxy S25 serisi satış beklentileri raporunda yer alan rakamlar çok şey anlatıyor. Samsung’un göndermeyi planladığı 37,7 milyon akıllı telefonun en büyük payı 17,4 milyon adetle Galaxy S25 Ultra alırken, standart model 13,6 milyon adetle ikinci sırada yer alıyor. Galaxy S25+ ise yaklaşık 6,7 milyon adetle daha küçük bir paya sahip.

Amiral gemisi Galaxy S25 Ultra‘nın Güney Kore’deki satışların yüzde 50’sine hakim olmasıyla satışa sunulduğu ilk haftalarda yankı bulan bu ön veriler, “Plus” versiyonuna yönelik talebin, seleflerinde de gözlemlenen bir eğilim olan ılımlı olduğu fikrini güçlendiriyor.

Ultra ince Galaxy S25 Edge umulduğu satış rakamlarına ulaşamazsa Samsung, Galaxy S26+’ı yeniden öne çıkararak devamlılığı sağlayabilir. Hatta ikisinin bir arada olma ihtimali bile göz ardı edilmiyor.

Şirketin hem “Plus” modelinin hem de “Edge” versiyonunun piyasaya sürülmesiyle, bu strateji seçeneğinin daha da genişletebileceği belirtiliyor.