iPhone Air’a yeni rakip: Huawei Mate 70 Air’ın tasarımı ortaya çıktı

Ultra ince Huawei Mate 70 Air, China Telecom veritabanında SUP-AL90 model numarasıyla ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihaz, 6.9 inçlik geniş bir ekrana ve HarmonyOS 5 yazılımına sahip olacak.

12 GB RAM'a kadar RAM kapasitesi sunacak model, ve 256 GB veya 512 GB dahili depolama seçenekleriyle listelenecek.

Bu yıl akıllı telefon pazarında yeni trendlerden biri haline gelen “ultra ince tasarım” akımına Huawei de katılıyor. Apple’ın beklentileri karşılamaması nedeniyle üretim hacmini azalttığı iPhone Air’a rakip olarak lanse edilecek Huawei Mate 70 Air ile ilgili ilk somut detaylar gün yüzüne çıktı.

Merakla beklenen cihaz, Eylül ayında tanıtılan iPhone Air’ın yanı sıra Samsung Galaxy S25 Edge, Motorola X70 Air ve RedMagic 10 Air gibi modellerle doğrudan rekabet edecek. Geçen haftalarda ortaya çıkan raporlarda bu modelin Mate 80 ailesine ait olacağı konuşulsa da son sızıntılar Mate 70 ailesinin bir parçası olarak geleceğine işart ediyor.

Huawei’nin ultra ince modelinden ilk ipuçları geldi

Huawei geçen yıl piyasaya sürdüğü Mate 70 serisini beklenmedik bir model olan Mate 70 Air ile genişletmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen akıllı telefon, China Telecom’un internet sitesinde SUP-AL90 model numarasıyla yer listelendi.

Mate 70 Air modeli Huawei’nin ultra ince akıllı telefonlara olan yenilenen ilgiye cevabı olarak pazarda boy gösterecek. Şimdiye kadar piyasaya sürülen modeller umulan satış başarısını sağlayamamış olsa da bu durum gelecekteki ürün stratejileri hakkında bazı düşüncelere yol açtı.

Huawei’nin segmente girişi, bu pazar nişinin potansiyeline olan inancı gösteriyor. Çinli teknoloji devinin yaklaşımının daha başarılı olup olmayacağı ise henüz belli değil.

Huawei Mate 70 Air’ın özellikleri belli oldu

China Telecom’dan gelen bilgilere göre telefon HarmonyOS 5 yazılımını çalıştıran büyük bir 6,9 inç ekrana sahip olacak. Fakat şimdilik cihazın kalınlığı konusunda belirli bir bilgi yok.

Ortaya çıkan görüntüler, üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapan dairesel bir arka kamera modülünü bizlere gösteriyor. Bu kurulum, potansiyel olarak bir periskop telefoto lensi de içeriyor.

Ön tarafta ise telefonun selfie kamerasına ek olarak ek sensörlere sahip olabileceğini ve potansiyel olarak 3D yüz kilidini etkinleştirebileceğini düşündüren hap şeklinde bir kesik bulunuyor.

Ultra ince Huawei Mate 70 Air, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanına sahip olacak. Telefon ayrıca Altın Siyah, Tüy Beyazı ve Altın Gümüş renk seçenekleriyle piyasaya sürülecek.