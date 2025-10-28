Samsung Galaxy S24 serisi yeniden Android 16/One UI 8’e ulaştı

Reklam

Samsung, Galaxy S24 serisi için durdurulan Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini yeniden dağıtmaya başaldı.

Güncellemenin kesintiye uğramasının nedeni hala Samsung tarafından resmi olarak paylaşılmadı.

İlk olarak Güney Kore'de tekrar dağıtıma başlanan yazılım, Ekim 2025 güvenlik paketini de beraberinde getiriyor.

Samsung, Güney Kore’de Ekim 2025 güvenlik yaması da dahil olmak üzere Galaxy S24 serisi akıllı telefon modelleri için Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesini yeniden kullanıma sundu. Türkiye ve diğer ülkelerdeki kullanıcıların da ilerleyen günlerde bu yazılıma tekrardan ulaşabileceği söyleniyor.

Android 16 temelli One UI 8’in piyasaya sürülmesi önemli bazı sorunlarla boğuştu. Bu durum Samsung Galaxy S24 ve Galaxy S23 serileri de dahil olmak üzere birçok akıllı telefon için güncellemenin duraklatılmasına sebep oldu. Kısa süre önce Galaxy S23’e geri dönen yazılım şimdi S24’te de sunuluyor.



Yakın zaman önce güncelleme Galaxy S22 serisi için yayınlanmış, birkaç gün sonrasında güncellemenin dağıtımı durdurulmuştu. Sorunun çözüme kavuşturulması ile birlikte S22’nin de çok yakında güncellemeye yeniden ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Güncelleme, Ekim 2025 güvenlik yamasıyla birlikte geliyor

Android Headlines’ın haberine göre Samsung, One UI 8’in dağıtımının durdurulma sebebini henüz resmi olarak açıklamadı. Fakat yine de bunun ciddi bir sorun olduğu tahmin ediliyor.

One UI 8 şimdi Galaxy S24 serisi için Ekim 2025 güvenlik yamasıyla yeniden yayınlandı. Güncellemenin boyutu yaklaşık 396 MB olarak karşımıza çıkıyor.

Tarun Vants’a göre güncelleme Güney Kore’deki telefonlar için tekrar kullanıma sunuluyor. Etkilenen diğer modellerin ne zaman bu güncellemeye sahip olacağı ise henüz belli değil. Fakat şirketin bu hafta tüm bölgelerde yazılımı kullanıcılarla buluşturacağı tahmin ediliyor.

Android 16 işletim sistemini baz alan One UI 8 güncellemesi ilk olarak Temmuz ayında Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 ile piyasaya sürüldü. Yeni arayüz daha sonra ilk olarak Galaxy S25 amiral gemilerine geldi. Şu anda ise orta ve giriş seviyesi modellere dağıtımı hız kesmeden devam ediyor.