Galaxy S25 Edge, Samsung’un satış beklentilerini karşılayamadı

Galaxy S25 Edge satış rakamları konusunda Samsung'u bir miktar hayal kırıklığına uğrattı.

Cihaz ne yazık ki ön satışlarda istenen seviyeleri göremedi.

Bu da önümüzdeki yıl çıkması beklenen Galaxy S26 Edge'nin akıbetini belirsiz hale getiiryor.

Piyasadaki en ince amiral gemisi akıllı telefon olarak yakın zamanda piyasaya sürülen Samsung Galaxy S25 Edge, satış rakamları konusunda uluslararası piyasa kaynaklarına göre beklentilerin altında kaldı. Şirket ne yazık ki yeni cihazıyla bir miktar hayal kırıklığına uğradı.

Potansiyel olarak hayal kırıklığı yaratan satışlar, şirketin küresel stratejisinde katlanabilir modellerin öncelik kazanması nedeniyle Samsung’un üretimini önemli ölçüde azaltmasını gerektirmiş olabilir. Uzmanlar, yeni modelin neden yeterince ilgi görmemiş olabileceğine dair çeşitli analizlerde bulundu.

Samsung “ultra ince telefon” fikrinden beklediğini alamadı

İçeriden alınan bilgilere göre en büyük ilgi odağı sadece 5,8 mm kalınlığındaki ultra ince yapısı olan Galaxy S25 Edge agresif ön satış promosyonlarına rağmen tahmin edilenden daha az satış rakamına ulaşıyor.

Analistler modelin incelik uğruna 3.900 mAh’lik mütevazı bir batarya ve telefoto kameranın bulunmaması gibi temel özelliklerden fedakarlık etmiş olabileceğini; bu faktörlerin de tüketicileri caydırdığını belirtiyor.

Galaxy S26 Edge daha büyük yenilikler getirecek

Samsung, “Plus” modelinin geleneksel olarak standart ve “Ultra” versiyonlarından daha düşük performans göstermesi nedeniyle Galaxy S26 Plus’ı gelecek yıl Edge versiyonuyla değiştirmeyi planlamıştı.

Fakat S25 Edge’in düşük kabul görmesi bu planı bir nebze şüpheli hale getiriyor. Şirketin ultra ince konsepti tamamen terk edip etmeyeceği ya da bir sonraki nesilde onu geliştirmeye çalışıp çalışmayacağı henüz belirsiz durumda.

Galaxy S25 Edge’in göreceli başarısızlığı, tüketicilerin değer verdiği özellikler yerine tasarıma öncelik vermenin risklerini ortaya koyuyor. Samsung, Galaxy S serisindeki bir sonraki hamlesini değerlendirirken, özellikle de ABD’deki tarifelerdeki değişiklikler ışığında, katlanabilir cihazlar daha güvenli bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Şirket şimdi bir ikilemle karşı karşıya kalmış durumda. Samsung ultra ince konseptini ince ayarlarla sürdürmek mi yoksa daha dengeli modeller lehine terk etmek mi, buna karar verecek. Aynı zamanda Galaxy Z Fold ve Flip serileri de markanın uzun vadeli stratejisinde önemli bir parça olarak kendini sağlamlaştırıyor. Serilerin yeni modelleri Temmuz ayında duyurulacak.

Samsung Galaxy S25 Edge özellikleri