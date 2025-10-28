Ultra ince tasarımlı Motorola Moto X70 Air resmen tanıtıldı

Reklam

Motorola Moto X70 Air, yalnızca 5,99 milimetre kalınlığıyla dikkatleri üzerinde topluyor.

Askeri standartlarda (MIL-STD-810H) dayanıklılığa sahip olan telefon, 6,7 inç pOLED ekranla geliyor.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 çipinden güç alan modelde 4.800 mAh pil kapasitesi bulunuyor.

Motorola Moto X70 Air bugün resmen tanıtıldı. Uzun bir süredir merakla beklenen ultra ince tasarımlı telefon, Lenovo tarafından ilk olarak Çin pazarı için piyasaya sürüldü.

iPhone Air, Samsung Galaxy S25 Edge ve RedMagic 10 Air gibi modellerle doğrudan rekabet edecek olan cihaz, aynı zamanda ilerleyen haftalarda duyurulacak Xiaomi 17 Air ve Huawei Mate 70 Air gibi cihazlarla da raflarda yarışacak.

Reklam

Motorola Moto X70 Air özellikleri

Boyutlar: 159,87 x 74,28 x 5,99 mm

Ağırlık: 159 gram

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,7 inç pOLED ekran, 120 Hz’e kadar yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4

RAM kapasitesi: 12 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB veya 512 GB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, f/1.8) ve 50 MP sensörlü (120º) ultra geniş lens

Batarya kapasitesi: 68W kablolu veya 15W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip 4.800 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16

Diğer özellikleri: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı, IP68 ve IP69 sertifikası, MIL-STD-810H

Motorola’nın ultra ince tasarıma sahip telefonu 5,99 mm kalınlıkla geliyor. Diğer Motorola telefonlarında olduğu gibi X70 Air’da da sensörler ve LED flaşın halkalarla ayrıldığı, hafifçe çıkıntılı bir kamera modülü bulunuyor.

İç yapısı metalden üretilen akıllı telefon, askeri standartlarda (MIL-STD-810H) dayanıklılığa sahip. Modelde suya ve toza karşı ileri düzey koruma sağlayan IP68/IP69 sertifikaları yer alıyor.

Motorola Moto X70 Air modeli 1,5K çözünürlük sunan ve 120 Hz’e kadar yenileme hızını destekleyen 6,7 inçlik pOLED ekrana sahip. Cihazda 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 ve temassız ödemeler için NFC destekleri bulunuyor.

Cihaz, İyi bir işlem gücü sağlamak için Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 4 çipinden güç alıyor. Bununla birlikte modelde 12 GB RAM ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanına sahip seçenekler bulunuyor.

Motorola Moto X70 Air kamera tarafında da beklentileri karşılayacak gibi görünüyor. Arka tarafta 50 MP ana sensör (OIS) ve 50 MP ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Ön kısımda ise 50 MP’lik selfie kamerası karşımıza çıkıyor.

Ultra ince akıllı telefon modeli kablolu olarak 68W’a veya kablosuz olarak 15W’a kadar hızlı şarj desteği sunan 4.800 mAh batarya kapasitesi ile sunuluyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemi ile çalışıyor.

Motorola Moto X70 Air fiyatı

Gadget Grey, Lily Pad ve Bronze olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip olan Moto X70 Air’ın fiyatı belli oldu.

Ultra ince telefon modeli 2.599 CNY (vergiler hariç yaklaşık 15 bin TL) başlangıç fiyatıyla raflarda boy gösteriyor. 512 GB’lık sürümü ise 2.899 CNY’den (vergiler hariç yaklaşık 17 bin TL) satılıyor.