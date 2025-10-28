Menüyü Kapat
    Samsung üçe katlanır Galaxy Z TriFold’u görücüye çıkardı

    Samsung Galaxy Z TriFold, kapalıyken 6,5 inçten açıkken 10 inçlik bir tablete dönüşen iki menteşeli tasarımıyla tanıtıldı.
    • Samsung, üç ekranlı ve iki menteşeli yeni akıllı telefonu Galaxy Z TriFold'u duyurdu.
    • Katlanmış modda 6,5 inçlik bir telefon ekrana sahip olan cihaz, tamamen açıldığında ise 10 inçlik bir tablete dönüşüyor.
    • Şirket, beklenen cihazı bu yıl içinde kullanıcılara sunmayı planlıyor.
    • Fakat ürünün satışlarının sınırlı sayıda ülkeyle kısıtlı olacağı tahmin ediliyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung uzun bir süredir üçe katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Huawei tarafından piyasaya sürülen Mate XT Ultimate modeline doğrudan rakip olarak gelecek bu cihaz, göz alıcı ve inovatif tasarımıyla adından sıkça söz ettirmeye daha şimdiden aday görünüyor.

    Samsung’un gizemli cihazının bu yıl piyasaya sürüleceği onaylanmıştı. Şirket nihayet bugün, APEC 2025 zirvesi öncesinde söz konusu modeli ilk kez gözler önüne serdi.

    Galaxy Z TriFold hem telefon hem tablet olarak hizmet veriyor

    Samsung, üç ekranlı katlanabilir akıllı telefon modelinin tüm teknik özelliklerini henüz açıklamadı. SamMobile’a göre cihaz şimdilik yalnızca cam bir kubbenin içinde ziyaretçilere sergilendi.

    Yukarıda yer alan videoda da gördüğümüz gibi, cihazın ekranının kenarları azalacak. Aynı zamanda Samsung, burada karşımıza çıkan siyah renk seçeneğini lansmanda da tüketicilerle buluşturacak.

    Samsung yetkilileri tarafından da doğrulandığı üzere Z TriFold’un iki menteşesi bulunuyor. Ekran kompakt modda 6.5 inç boyutunda karşımıza çıkıyor. Tamamen açıldığında bu ekran 10 inçlik bir tablete dönüşüyor.

    Galaxy Z TriFold açık veya kapalıyken kullanıcının selfie kamerasını kullanabilmesi için ekranın merkezinde bir delik sunuyor. Öte yandan aha önce yapılan sızıntılar, üç katlı akıllı telefonun NFC, 5G, Bluetooth, Wi-Fi ve 25W’a kadar hızlı kablolu şarj desteğine de sahip olacağını doğrulamıştı.

    Samsung sözcüsünden resmi açıklama

    Bir Samsung sözcüsünün cihazla alakalı yapmış olduğu açıklama şu şekilde oldu:

    “Samsung, mobil yapay zeka çağında yeni nesil form faktörleri de dahil olmak üzere yenilikçi teknolojileri geliştirerek anlamlı kullanıcı deneyimleri sunmaya devam ediyor. Son sergimiz, devam eden Ar-Ge çalışmalarımızı yansıtıyor ve bu yeni nesil cihazı bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıcılara sunmayı planlıyoruz.”

    Samsung bu yoruma rağmen Galaxy Z TriFold’un satışa sunulacağı kesin tarihi açıklamadı. Yine de Samsung’un satışlarını birkaç ülkeyle sınırlaması bekleniyor. Dolayısıyla da merakla beklenen bu cihazın bulunabilirliği epey düşük olacak gibi görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

