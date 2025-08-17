Samsung, katlanabilir telefonları ile Apple’ın pazar payını sarstı

Samsung, Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 modelleriyle ABD pazarında etkileyici sonuçlar kaydetti.

Şirket, katlanabilir cihazları sayesinde Apple'ın pazar payının bir kısmını ele geçirdi.

Buna karşılık olarak Apple, önümüzdeki yıl ilk katlanabilir iPhone modelini piyasaya sunmaya hazırlanıyor.

Samsung, katlanabilir akıllı telefon modellerinin başarısının da etkisiyle 2025 yılının ikinci çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki pazar payını artırmayı başardı. Ortaya çıkan son verilere göre şirketin pazar payı bu dönemde yüzde 23’ten yüzde 31’e yükseldi.

Aynı dönemde Apple’ın payı ise yüzde 56’dan yüzde 49’a geriledi. Samsung’un bu dikkat çekici yükselişi, esas olarak Güney Koreli markanın “premium” segmentteki varlığını güçlendiren Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7 modellerinin tüketiciler tarafından iyi bir şekilde karşılanmasından kaynaklanıyor.

Tüketiciler hızla katlanabilir telefon formunu benimsiyor

AndroidHeadlines’ın haberine göre Samsung katlanabilir cihazlarını satmakta zorluk çekse de tüketicilerin sonunda bu yeni trendi benimsediği ve bunun da markanın Kuzey Amerika’daki pazar payının artmasını sağladığı görülüyor.

Katlanabilir cihazlara yatırım yapma stratejisi, Samsung’un bu alanda lider konumunu sağlamlaştırdı. Toplam satışların hala küçük bir kısmını temsil etse de bu cihazlar üst segmentteki gelirlerin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Estetik çekicilik ve genişletilmiş ekranın yanı sıra bu modeller artık yapay zeka özelliklerinden ve Google’ın Circle to Search gibi araçlarıyla entegrasyondan yararlanarak çoklu görev performansını artırıyor.

Apple’ın rakibine yanıtı pek de uzun sürmeyecek

Fakat yine de buna karşı Apple’ın cevabının çok da gecikmeyeceği tahmin ediliyor. Analistler, şirketin 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan kendi katlanabilir iPhone’unu geliştirdiğini belirtiyor.

Bildiğimiz gibi Apple, bir pazara girmeden önce yeni teknolojilerin konsolide olmasını bekleme eğiliminde olup, konsepti baştan itibaren rafine bir ürün sunacak şekilde ayarlıyor. Bu nedenle şirket, katlanabilir telefon pazarına girme konusunda uzun yıllar çekimser bir tavır sergiledi. Fakat nihayet bu bekleyiş sona ermeye yakın görünüyor.

Samsung ve Apple arasındaki mücadelenin önümüzdeki yıllarda ivme kazanması bekleniyor. Katlanabilir cihazların yükselişi, geleneksel akıllı telefonların baskın formatında bir değişime işaret ediyor. Samsung’un ilk dalgaya öncülük ettiği ve Apple’ın da piyasaya girişini hazırladığı bu mücadele, bu modellerin kullanıcılar tarafından yaygın olarak benimsenmesini hızlandırmaya aday duruyor.

Son olarak Samsung’un katlanabilir iPhone için özel bir ekran üreteceği ortaya çıkmıştı. Koreli şirketin ayrıca bu ekranı Galaxy Z Fold 8’de de kullanmaya karar verdiği öğrenildi.