Samsung, katlanabilir iPhone’da ekran kırışıklığını yok edecek

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre katlanabilir iPhone'un ekranı Samsung Display tarafından özel olarak üretilecek.

Kullanılacak özel bir teknoloji sayesinde ekrandaki kırışıklıklar ortadan kalkacak.

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen ilk katlanabilir iPhone cihazı için ilginç bir tercih yapmış gibi görünüyor. Şirket kendi teknolojilerini geliştirmek yerine Samsung Display’in ekran çözümünü tercih etmeye karar veriyor. Katlanan iPhone’un Güney Koreli firmaya emanet edileceği bir kez daha doğrulanıyor.

Analist Ming-Chi Kuo’ya göre bu stratejik karar, 2026 yılının ikinci yarısına kadar istikrarlı bir seri üretim sağlamayı amaçlıyor. Samsung Display tarafından sağlanacak olan çözümün ekran kırışıklığı sorununu tümüyle ortadan kaldıracağı ifade ediliyor.

Samsung özel bir kırışık önleme teknolojisi kullanacak

Apple’ın çözümü, ekran büküldüğünde oluşan gerilimi dağıtmak ve kontrol etmek için tasarlanmış bir metal plaka içeriyor. Koreli Fine M-Tec şirketi tarafından Samsung Display ile ortaklaşa geliştirilen bu parça, kalıcı kırışıklıkların oluşmasını önlemenin temel unsurudur.

Geleneksel gravür yöntemlerinin aksine bu metal plakalar gerilim dağılımını daha verimli bir şekilde yönlendiren mikro yapılar oluşturmak için lazer delme kullanıyor.

Katlanabilir iPhone’un katlandığında 9-9,5 mm kalınlığındayken, açıldığında ise yalnızca 4,5 mm kalınlığında olması bekleniyor. Ortaya çıkan bu boyutlar, cihazı Samsung Galaxy Z Fold 7‘nin biraz üzerine yerleştirse de Apple’ın bu segmentteki ilk girişimi için etkileyici olmaya devam ediyor.

Katlanabilir akıllı telefonların geleceği olumlu görünüyor. Samsung, Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 için yüzde 40 satış artışı öngörüyor. 2025 yılına kadar satış hacmini 7 milyon adede çıkarmayı hedefliyor.

Bu metal plakaların ana tedarikçisi olan Fine M-Tec’in, katlanabilir iPhone için 30 ila 35 dolar arasında bir birim fiyatla 13 ila 15 milyon adet arasında ürün teslim etmesi bekleniyor.

Apple başlangıçta kendi kırışıksız ekran tasarımını geliştirmiş olsa da Samsung Display’in tercihi pragmatik bir yaklaşımı yansıtıyor. Şirket lansman tarihlerine uymak için rakibinin katlanan ekran teknolojiye güvenmeyi tercih ediyor.

Fakat yine de bu karar, genellikle şirket içi çözümleriyle tanınan Apple’ın kendi inovasyonu hakkında soru işaretleri doğurabilir. Apple zaten hiçbir zaman kendi ekranlarını üretmedi. Katlanabilir ekranla bunun değişmesi de zaten pek olası görünmüyor.

Son olarak yakın tarihli raporlar, Apple’ın katlanabilir iPad projesini rafa kaldırdığını bizlere göstermişti. Şirket ilk etapta bu teknolojiye yalnızca akıllı telefon pazarında girmeyi düşünüyor. Muhtemelen iPhone Fold’un başarısına bağlı olarak şirket aynı inovasyonu tablet serisine taşıma fikrini de hızlandırabilir.