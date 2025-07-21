Apple katlanabilir iPhone için iOS 27 hazırlıklarına başladı

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u 2026'nın sonlarına doğru piyasaya çıkacak.

Şirket bu yeni cihaz için işletim sistemi desteğini erkenden planlamaya başladı.

iOS 27 için ön hazırlıklara başlayan Apple, yazılımın katlanabilir ekranlarla uyumlu bir forma sahip olması için çalışıyor.

Teknoloji devi Apple uzun yıllardır katlanabilir iPhone modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bir türlü sonu gelmeyen bu proje nihayet önümüzdeki yılın sonlarına doğru karşımıza çıkacak gibi görünüyor.

Ortaya çıkan son raporlar ise şirketin katlanabilir iPhone cihazına uyumlu bir yapıya sahip olacak iOS 27 işletim sistemi için kolları sıvadığını bizlere gösteriyor. Önümüzdeki yılın Haziran ayındaki WWDC26 etkinliğinde ilk kez resmi olarak duyurulacak yazılım şimdiden geliştirme aşamasına adım attı.

iOS 27 katlanabilir ekranlarla uyumlu olacak

Söylentilere göre katlanabilir iPhone kitap tarzı bir tasarıma sahip olacak. Ortaya çıkan raporlar, 5,5 inçlik bir dış ekran ve 7,8 inçlik bir ana ekrana işaret ediyor.

Uzun süredir katlanabilir akıllı telefonlar üreten Apple’ın rakipleri, yazılımların farklı boyutlardaki panellerle nasıl etkileşim kurması gerektiği konusunda önemli deneyimler edindi. Şirketin mühendislik ekibi, kusursuz ve entegre bir kullanıcı deneyimi yaratmayı hedeflerken bu özel teknik engelle karşılaşacak.

Katlanabilir iPhone’un 2026 sonlarında piyasaya sürülmesi beklenirken, Apple’ın da yazılımının yeni form faktörüne nasıl uyum sağlayacağını bulması gerekiyor. Şirketin bu değişiklikleri yapmak için zamanı var.

Fakat teknoloji devinin bu zorluğun üstesinden gelmek için yakında iOS 27 üzerinde geliştirmeye başlayacağını gösteren son raporlar göz önüne alındığında, Apple rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor gibi duruyor.

Piyasada halihazırda mevcut olanlardan tamamen farklı bir kullanıcı arayüzü sunma hedefi, şirketin projeye ayırmayı planladığı zamanı haklı çıkarıyor. Mark Gurman’ın “Power On” bültenine göre şirketin iOS 27 için ilk hazırlıklara başladı.

Fakat tanınmış gazeteci, geliştiricilerin yakında çalışmalarına başlayacaklarını belirterek, yeni donanımın piyasaya sürülmesine hazırlanmak için açık bir stratejik aciliyet sinyali veriyor. Diğer üreticilerin katlanabilir cihazlarının ilk nesillerinde karşılaştığı yazılım sorunlarından kaçınmak için erken planlama çok önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

Apple, bir WWDC oturumunda iOS 26 SDK’sının uygulamaların yeni ekranlarda ölçeklenmesini engellediğini duyurdu . Bu değişiklik, katlanabilir iPhone’da yeni arayüzü teknik sorun veya hata olmadan uygulamak için bilinçli ve işlevsel görünüyor.

Son olarak Apple, katlanabilir iPhone’un ekranı için Samsung Display ile ortaklık kurdu. Samsung’un bu cihaz için kırışıksız bir yapıya sahip ekran üreteceği söyleniyor. Güney Koreli şirket ayrıca Galaxy Z Fold 8’de de benzer bir panelden yararlanmayı düşünüyor.