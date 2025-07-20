Samsung Galaxy Z Fold 8, katlanabilir iPhone ile aynı “kırışıksız ekran” sunacak

Samsung Display, katlanabililir telefonlardaki ekran kırışıklığı sorununu ortadan kaldırmak için harekete geçti.

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u, Samsung Display'in bu özel çözümünden yararlanarak karşımıza çıkacak.

Önümüzdeki yıl çıkacak Samsung Galaxy Z Fold 8'in de bu ekranla gelerek daha kusursuz bir görünüm yaratacağı vurgulanıyor.

Teknoloji devi Apple’ın uzun yıllardır katlanabilir telefon pazarına giriş yapmaya hazırlandığı biliniyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan raporlar, iPhone Fold’un kırışıksız bir ekrana sahip olacağına işaret ediyordu. Bu ekranın ise Samsung Display tarafından geliştirileceği belirtiliyordu.

iPhone Fold modelinin “kırışıksız” bir ekrana sahip olacağı yönündeki dedikoduların ardından şimdi de Samsung’un benzer bir hamlede bulunmak istediği anlaşılıyor. Rakibinin gerisinde kalmak istemeyen Güney Koreli firma, önümüzdeki yaz tanıtılacak Galaxy Z Fold 8 cihazında, katlanabilir iPhone’da yer alan kırışıksız ekran sisteminden yararlanarak rakibine meydan okuyacak.

Samsung, rakibi Apple’dan esinleniyor

Güvenilir sızıntılarıyla tanınan teknoloji analisti Ming-Chi Kuo, X’te yapmış olduğu son paylaşımda Samsung’un, Apple’ın ilk modelinde gözle görülür kırışıklıkları gidermek için kullanması beklenen lazerle delinmiş metal plakaları kullanmayı planladığını açıkladı.

Kuo’ya göre bu plakalar bükülme streslerini yönetmeye yardımcı olarak, kırışıklıklara neden olan panel yorgunluğunu ve kalıcı deformasyonu önlemeye yardımcı oluyor. Mevcut Galaxy Z Fold 7’nin aksine hafif bir kıvrıma sahip olacak Z Fold 8, Apple’ın yenilikçiliğinden ilham alacak gibi görünüyor.

Aynı zamanda söz konusu paneli Apple’a tedarik edecek olan Samsung, 2019 yılında ilk Galaxy Fold ile yarattığı sektörde geride kalmamak için tüm kozları elinde bulunduruyor. Şirket bu çözüm sayesinde katlanabilir telefon pazarında sıklıkla şikayet edilen bir soruna derman bulmayı amaçlıyor.

Katlanabilir telefon pazarında işler kızışacak

Apple’ın mükemmeliyetçi yaklaşımı, katlanabilir telefon pazarındaki gecikmesini ve rakip cihazlardaki gözle görülür kırışıklıklar gibi tavizlerden kaçınmasını açıklıyor. Apple bu teknolojiyi benimseyerek yeni bir standart belirlemeyi hedefliyor. Öte yandan Samsung da bu standardı takip etmekte kararlı görünüyor.

Kuo, Apple’ın bu ilerlemesinin diğer katlanabilir telefon üreticilerini de aynı yolu izlemeye teşvik edebileceğini ve söz konusu modellerin fiyatlarını artırabileceğini öne sürüyor. Apple’ın iPhone Fold ve Samsung’un Galaxy Z Fold 8’inin 2026’nın sonlarında seri üretime girmesi bekleniyor. Bu da eşit şartlarda bir yarış olacağını vaat ediyor.

Bu kırışıksız cihazlar, katlanabilir telefon standartlarını yeniden tanımlayabilir ve tüketicilere en son teknoloji seçenekleri sunabilir. En azından 2 bin dolardan fazla para harcamaya istekli olanlar tüketiciler için…

Son olarak yakın tarihli raporlar, katlanabilir iPhone Fold’un fiyatı ile ilgili olarak 1.800 ila 2.000 dolar arsı bir fiyat etiketine işaret ediyor.