Google’dan görsel aramayı kolaylaştıran Circle to Search özelliği

Yeni yapay zeka (AI) özellikleri ile karşımıza çıkan Google, görsel aramalarını daha kolay bir hale getirmek adına Circle to Search adlı özelliğini tanıttı. Kullanıcıların aradıkları içeriğe daha rahat erişmesine katkıda bulunacak bu işlev, son derece pratik bir kullanıma olanak tanıyor.

Bunun yanı sıra Google bir yeni yapay zeka özelliğine daha yer veriyor. Google’ın blog sitesinden yaptığı açıklamaya göre Circle to Search özelliğinin yanı sıra şirket, aynı zamanda Google Lens’te birden fazla aramaya yönelik yeni bir yapay zeka özelliği sundu. Google’a gelen yenilikler ile ilgili tüm merak edilen detaylar açıklandı. İşte ayrıntılar…

Google, Circle to Search ile aramalarınızı kolaylaştırıyor

Google tarafından duyurulan yeni Circle to Search özelliği ile birlikte artık kullanıcılar cihaz değiştirmek zorunda kalmadan telefonlarındaki bir içeriği son derece kolay bir şekilde arama şansına sahip olacak. Yalnızca basit bir hareketle çalıştırabileceğiniz bu işlev, aramak istediğiniz öğeyi daire içine alarak, vurgulayarak, karalayarak ya da dokunarak seçilip işaretlenebilecek.

Peki ya yeni özellik pratik olarak nasıl hizmet verecek? Örneğin karşınıza çıkan bir moda fotoğrafında yer alan kıyafetleri saniyeler içinde bulabileceksiniz. Bu özelliği aktif hale getirmek adına Android işletim sistemine sahip olan cihazınızdan ana sayfa düğmesine ya da gezinme çubuğuna uzunca basmanız gerekiyor. Görüntüdeki ceketi daire içine alarak, yahut gözlüğü işaretleyerek ürünü internetteki perakendecilerden satın alabileceksiniz.

Android telefonlarda karşımıza çıkmaya başlayacak bu yenilik, kullanıcıların farklı uygulamalar arasında geçiş yapmalarına ihtiyaç bırakmadan kolaylıkla arama yapmanıza olanak sağlayacak. Şimdilik sadece mobilde yer alan bu işlevin yakında diğer platformlara gelip gelmeyeceği ise şimdilik belirsizliğini korumaya devam ediyor.

Google Lens’te çoklu aramalar için yapay zeka desteği

Circle to Search özelliğinin yanı sıra Google aynı zamanda Lens üzerinde çoklu aramalar yapmak için yapay zekayı devreye sokuyor. Bu sayede kullanıcılar, kamerayı gördükleri ürün ve nesnelere doğrultarak içerikle alakalı daha fazla detaya ulaşma şansına sahip olabiliyor.

Google Lens’e gelen yeni yapay zeka özelliğiyle birlikte kullanıcılar yapay zeka tarafından hızlı yanıtlar alarak pratik şekilde bu araçtan yararlanabilecek. Şimdilik bu işlev, sadece Android ve iOS’ta Lens uygulamasında çalışıyor.

Google’ın duyurduğu yeni özellikler bugün itibariyle kullanıma sunulmaya başlandı. İlk olarak bu işlevlerden yararlanacak cihazlar arasında Google Pixel 8, Pixel 8 Pro ve yeni Samsung Galaxy S24 serisi yer alıyor. Fakat ilerleyen zamanlarda bu özelliklerin diğer Android telefonlarda da kullanılabileceği vurgulanıyor.