Apple Vision Pro karma gerçeklik gözlüğü duyuruldu

Şimdiye kadar çok sayıda sızıntının ardından Apple nihayet bu hafta WWDC 2023 etkinliği sırasında artırılmış gerçeklik gözlüğü olan Vision Pro ile hayranlarının karşısına çıktı. İzleme ve hareket için kullanıcılara 12 optik kamera, tüm cihaz sensörlerini eşleştirmekten sorumlu bir M2 çip ve yeni R1 çip, 16 GB RAM kapasitesi, Wi-Fi 6E desteği, iris tarayıcı ve harici bir güç kaynağı içeren cihaz; şirketin Metaverse pazarında Meta, Microsoft ve diğer rakipleriyle rekabet edebilmesi için dikkat çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Son dönemlerde pek çok teknoloji şirketinin yapay zekaya odaklanmak için bu alandaki yatırımlarını yavaşlatması ile birlikte Metaverse trendi hızla düşüşe geçmişti. Fakat bu trend, Apple’ı yolundan etmedi. Şirket, uzun süredir heyecanla beklenen cihazının tüm merak edilen detaylarını ve ayrıca satış fiyatını açıkladı.

Apple Vision Pro özellikleri

WWDC 2023 etkinliği sırasında duyurulan Apple Vision Pro cihazı, 4K çözünürlüğe sahip olan iki dahili ekran ve bir harici OLED ekran içeriyor. 3D kameralı ilk Apple cihazı olarak lanse edilen ürün, anıların çok daha doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlayan Spatial Audio ile üç boyutlu görüntü yakalama vaadinde bulunuyor.

Sony’nin PlayStation VR2 cihazına benzer bir tasarım ile karşımıza çıkan model, kullanıcıların yüzüne mükemmel bir şekilde oturuyor ve aynı zamanda bir tür görme bozukluğu olan kullanıcılara büyük ölçüde yardımcı olan kafa ayarlama kayışları ve odak kontrolü sunuyor. Cihazın bir diğer öne çıkan özelliği ise yaklaşık iki saat pil desteğine izin veren geniş batarya kapasitesi ve 96 watt manyetik kablolu hızlı şarj desteği oluyor.

Apple Vision Pro, manuel izleme ve hareket kontrolü gibi özellikler için kullanılan harici kameralar ile birlikte çalışıyor. Bununla beraber kullanıcılar, aynı zamanda sanal bir klavyeden de yararlanabiliyor. Harici kameralar ve harici ekran ayrıca çevrenizde bulunan insanları takip etmenize ve onlara doğrudan bakmadığınız zamanlarda bunu belirtmeye ya da gözlerinizin görüntüsünü yansıtmaya hizmet eder. Bu sayede sanki gözlük takmıyormuşsunuz gibi doğal bir sohbete devam etmeniz mümkün bir hale geliyor.

Oyun ve eğlence odaklı bir şekilde yararlanabileceğiniz cihaz, aynı zamanda dizi ve film izlemek isteyen kullanıcılar için üç boyutlu içerik oynatmak da dahil olmak üzere cihazı taşınabilir bir sinema salonuna dönüştüren bir dizi araç bulunuyor. Apple’ın Bluetooth klavyesi ve faresi ile beraber çalışan model, son olarak ek bir cihaza gerek kalmadan basit el hareketleri veya Siri entegrasyonu ile sesli komutlarla kontrol edilebiliyor.

Özel bir yazılım ile çalışan cihaz, dahili bileşenlerinden en iyi şekilde yararlanan ve karma gerçeklik için Apple tasarımının özünü taşıyan yeni visionOS işletim sistemini de beraberinde getirdi.

Apple Vision Pro fiyatı

Apple’dan gelen bilgilere göre merakla beklenen cihaz, 2024 yılının başnıda ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’de satılacak. Apple Vision Pro’nun fiyatı 3 bin 500 Euro olarak belirtiliyor. Vergiler hariç bu rakamlar yaklaşık olarak 79 bin 900 TL’ye tekabül ediyor.