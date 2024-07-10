Samsung Galaxy Ring akıllı yüzük modeli 3 farklı renkle piyasaya çıktı

Fransa başkenti Paris’te düzenlenen Galaxy Unpacked etkinliğinde hayranlarının karşısına çıkan Samsung yeni ürünleriyle dikkatleri üzerine çekti. Şirket ilk olarak MWC 2024’te sergilediği akıllı yüzüğü olan Samsung Galaxy Ring cihazını bugün resmen tanıttı. Uzun süredir büyük bir merakla beklenen ve hakkında birçok sızıntı haberi ortaya çıkan ürünün tüm merak edilen teknik özellikleri ve satış fiyatı gibi bilgileri resmi olarak doğrulandı.

Her parmağa rahatça sığabilecek bir yapıya sahip olan Samsung akıllı yüzüğü üç farklı renk seçeneği ve dokuz farklı boyut opsiyonuyla karşımıza çıkıyor. Şık ve zarif bir tasarıma sahip olan model tek şarjla yedi güne kadar pil ömrü vaat ediyor. Suya karşı da dayanıklı bir yapıya sahip olan cihazın 100 metre derinliğe kadar direnç gösterdiği ifade ediliyor.

Samsung Galaxy Ring teknik özellikleri

Malzeme: Titanyum

Titanyum Genişlik: 7,0 mm

7,0 mm Kalınlık: 2,6 mm

2,6 mm Ağırlık: 2,3 g (Boyut 5) / 3,0 g (Boyut 13)

2,3 g (Boyut 5) / 3,0 g (Boyut 13) Boyut: 9 boyut seçeneği (Boyut 5 – Boyut 13)

9 boyut seçeneği (Boyut 5 – Boyut 13) Renkler: Titanyum Siyahı, Titanyum Gümüşü, Titanyum Altını

Titanyum Siyahı, Titanyum Gümüşü, Titanyum Altını Pil: 18 mAh (Boyut 5) / 23,5 mAh (Boyut 13)

18 mAh (Boyut 5) / 23,5 mAh (Boyut 13) Şarj kutusu: 361 mAh

361 mAh Pil ömrü: Tek şarjla 7 güne kadar pil

Tek şarjla 7 güne kadar pil Tam şarj süresi: 80 dakika

80 dakika Sensörler: İvmeölçer, PPG (2PD+2LED(G)+2VCSEL(R,IR)) Cilt sıcaklığı

İvmeölçer, PPG (2PD+2LED(G)+2VCSEL(R,IR)) Cilt sıcaklığı RAM: 8 MB

8 MB Bağlantı: BLE 5.4

BLE 5.4 Suya dayanıklılık: 10 ATM (100 metre derinlik), IP68 sertifikası

Sağlık odaklı bir giyilebilir teknoloji cihazı olarak lanse edilen Samsung akıllı yüzük cihazı fiziksel aktivitelerinizi yakından takip etmek için ideal bir yapıya sahip. Cihazda kalp atış hızı, SpO2 gibi önemli verileri detaylı bir şekilde izlemeniz mümkün kılınıyor. Aynı zamanda cilt sıcaklığı, adet döngüsü ve uyku takibi gibi ayrıntılı verilere de ulaşılabiliyor.

Boyutlarına göre değişkenlik gösteren 2,3 ila 3 gram ağırlığa sahip olan Samsung Galaxy Ring cihazı herhangi bir ekran tanımaması sayesinde dikkatinizin dağılmasını önleyerek neredeyse “yokmuş” hissi veriyor. Adımlarınızı saymak, uyku kalitenizi artırmak, sağlık puanınızı ölçmek, kalp atış hızınıza ilişkin uyarılarda bulunmak ve anormal durumlarda sizi bilgilendirmekle görevli olan cihaz, sağlık yaşam için kullanıcılara çok sayıda ipucu veriyor. Aynı zamanda ürünün birçok egzersiz türünü otomatik bir şekilde tespit ederek buna ilişkin veriler sağladığı da aktarılıyor.

“Çift dokunma” hareketi ile çalışan cihaz, bu sayede çalan alarmı durdurmanıza ve çok daha fazlasının gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Cihazda toplanan tüm verilerin Samsung Health hesabınıza otomatik olarak senkronize edileceğini açıklayan marka, bu noktada kullanıcıların bir dizi yapay zeka aracından faydalanarak çeşitli eğitim ve rutinleri analiz etmenize destek olacak. Öte yandan Galaxy Ring’i bir yerde kaybetmeniz halinde şirket herhangi bir şekilde endişelenmemeniz gerektiğini vurguluyor. Bu tip durumlarda SmartThings Find aracılığıyla akıllı yüzüğü kolayca bulmanızın mümkün olduğu dile getiriliyor.

100 metre derinliğe kadar suya dayanıklılık gösteren cihaz titanyum malzemeyle oldukça dayanıklı bir yapıya bürünüyor. 5-13 arası dokuz farklı boyut seçeneği sunan model, her boyutta farklı ağırlıklar sunuyor. 7 mm genişlik ve 2,6 mm kalınlığa sahip cihazın boyut ve ağırlık sıralaması şu şekilde değişkenlik gösteriyor:

Boyut 5: 2,3 gram

2,3 gram Boyut 6: 2,4 gram

2,4 gram Boyut 7: 2,5 gram

2,5 gram Boyut 8: 2,6 gram

2,6 gram Boyut 9: 2,7 gram

2,7 gram Boyut 10: 2,8 gram

2,8 gram Boyut 11: 3 gram

3 gram Boyut 12: 3 gram

3 gram Boyut 13: 3 gram

Samsung Galaxy Ring fiyatı resmen açıklandı

Samsung’un akıllı yüzüğü resmi olarak bugün satışa sunuldu. Fakat ne yazık ki şu anda cihaz ülkemizde satılmıyor. İlerleyen dönemlerde Türkiye’ye de gelmesi beklenen cihaz yurt dışında 399 dolardan listeleniyor. Bu rakamlar güncel kura göre yaklaşık 13 bin TL’ye tekabül ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: