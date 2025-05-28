Project Moohan: Samsung VR gözlüğü Geekbench’te ortaya çıktı

Samsung ve Google, "Project Moohan" kod adıyla gizlenen bir sanal/genişletilmiş gerçeklik gözlüğü üzerinde çalışıyor.

Merakla beklenen cihaz yakın zaman önce Geekbench'te ortaya çıktı.

Yeni VR cihazının teknik özellikleri belli oldu.

2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen, Samsung ve Google’ın sanal ve genişletilmiş gerçeklik (VR/XR) gözlükleri için yaptığı bir işbirliği olan “Project Moohan”, Geekbench 6’da yapılan yeni bir performans testinde sürpriz bir şekilde ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihazla alakalı önemli detaylar netlik kazandı. “Project Moohan” kod adıyla gizlenen VR gözlüğünün Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon XR2 Plus Gen 2 çipinden güç alacağı söyleniyor.

Project Moohan performans testinde görüldü

Ortaya çıkan ilk kayıt Abhishek Yadav tarafından tespit edildi. SM-I610 model numarasıyla tanımlanan cihazın Snapdragon XR2 Gen 2 çipi (veya Snapdragon XR2 Plus Gen 2) ile birlikte 16 GB RAM kapasitesi sunacağı aktarılıyor.

Cihazın işletim sistemi ile ilgili de ipuçları ortaya çıkıyor. Geekbench’ten gelen son veriler, Android XR olması beklenen “Android 14” ile donatılacağını bizlere yansıtıyor.

Seçilen işlemcinin sürpriz olmadığını da ekleyelim. Zira Qualcomm, bileşenin duyurulduğu sırada Google ve Samsung tarafından kullanılacağını doğrulamıştı.

Ortaya çıkan Geekbench testi bellek gibi diğer noktalara da ışık tutuyor. 2,36 GHz frekanslarıyla XR2 Plus Gen 2, tek çekirdekte 990 puan, çok çekirdekte ise 2.453 puana ulaşıyor.

Giriş seviyesi bir akıllı telefon çipine eşdeğer performans sunan bu seviye, sistem optimizasyonlarıyla XR işlemleri için yeterli olabilir. Meta Quest 3S de XR2 Gen 2 çipini kullanıyor.

İlginç bir şekilde GSMArena aynı işlemciye sahip ancak farklı bir cihaza ait olan SM-I130 model numarasıyla tanımlanan ikinci bir sonuca ulaşmayı başardı. Tahminler, Samsung tarafından geliştirilmekte olan diğer gözlükler olduğu tahmin edilen Haean ve Jinju Project etrafında dönüyor.

Bu cihazın Google I/O 2025’te gösterilen normal gözlüklerin benzer şekilli alternatifi olup olmayacağı henüz belirsiz durumda. Eğer söylentiler doğru çıkarsa, aksesuar Project Moohan’a benzer bir performans sunarak şaşırtabilir.

Samsung’un planlarını daha iyi anlamak için lansmanı veya daha fazla sızıntıyı beklememiz gerekecek. Google’ın kendi açıklamasına göre ilk modeller “bu yılın sonlarına doğru” piyasaya sürülecek. Fakat maalesef şu an için kesin bir tarih verilmiyor.