Samsung’un üçe katlanabilen Galaxy G Fold’u yalnızca iki ülkede satılacak

Samsung'un üçe katlanabilen Galaxy G Fold modeli bu yılın Temmuz ayında tanıtılabilir.

Söylentilere göre cihaz yalnızca iki ülkede satışa çıkacak. Bunlar Güney Kore ve Çin olacak.

Sınırlı sayıda üretilecek model 3 bin 500 dolar gibi tahmini bir fiyatla karşımıza çıkacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisinin tanıtım etkinliğinde üçe katlanabilen cihaz planlarından de bahsetti. Aradan geçen haftalarda üç katlı telefonun profili hakkında birkaç sızıntı ortaya çıkmaya başladı. Söylentilere göre bu telefonun ismi Galaxy G Fold olabilir.

Merakla beklenen cihazın ayırt edici özelliği ise tablet boyutlarına yakın bir cihaza dönüşebilme özelliği olacak. Bu ilgi çekici özellik, maksimum verimlilik arayanlar için ilginç kullanım senaryolarına kapı açacak. Ekran tamamen uzatıldığında elde edilen geniş görüntüleme yüzeyi, aynı anda birden fazla uygulama üzerinde çalışmayı veya multimedya içeriklerin keyfini daha fazla dalarak çıkarmayı kolaylaştıracak.

Samsung Galaxy G Fold ne zaman çıkacak?

Yogesh Brar tarafından aktarılan bilgilere göre Samsung’un üçe katlanabilen telefonu bu yılın üçüncü çeyreğinde tanıtılacak. Üst düzey Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’nin tanıtımının Temmuz ayında yapılması beklendiği düşünüldüğünde zamanlamanın stratejik olduğu görülüyor.

Samsung’un üç katlı katlanabilir telefonunu bu iki merakla beklenen modelle aynı anda tanıtmayı tercih edeceği söyleniyor. Fakat ne yazık ki söz konusu modeli satın almamız pek de mümkün olmayacak gibi görünüyor.

Samsung Galaxy G Fold modelinin yalnızca Güney Kore ve Çin pazarında satışa çıkacağı söyleniyor. Cihazın Türkiye pazarına ve diğer ülkelere gelmeyeceği düşünülüyor.

Galaxy G Fold’un fiyatı dudak uçuklatacak

Cihazla alakalı bir diğer önemli nokta ise dudak uçuklatacak yüksek fiyatı olacak. Yenilikçi yapısı ve sınırlı üretimi göz önüne alındığında cihazın fiyatının oldukça yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

Tahminlere göre cihaz 3 bin ila 3 bin 500 dolar aralığında bir fiyatla karşımıza çıkabilir. İddia edilen bu fiyatlar, yeni Samsung modelini 3 bin 500 dolarlık fiyat etiketine sahip Huawei Mate XT ile aynı seviyeye getirecek.

Mobil fotoğrafçılar için üçlü kamera seti sunulacak

Samsung gelişmiş bir kamera setiyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Yeni cihazda daha önce Galaxy Z Fold 6 Special Edition’da gördüğümüzle aynı konfigürasyonun benimsenebileceği tahmin ediliyor.

Söylentiler doğru çıkarsa Galaxy G Fold etkileyici özelliklere sahip üçlü bir kamera sistemi ile gelecek. Bu modülde 200 MP + 12 MP + 10 MP’lik bir set karşımıza çıkacak.

Fakat cihazla alakalı üzücü bir ayrıntıyı da paylaşalım. İddialara göre telefon 25W şarj desteğiyle karşımıza çıkacak. Amiral gemisi Galaxy S25 Ultra’nın 45W hızlı şarja sahip olduğunu, Huawei Mate XT gibi doğrudan rakip bir modelin ise 66W şarjla geldiğini hatırlatalım. Bu anlamda cihaz bir miktar hayal kırıklığı da yaratabilir.