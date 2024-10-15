Samsung Galaxy S25 FE gelmeyecek: Yerini Galaxy S25 Slim alacak

Güney Koreli teknoloji devi Samsung her yıl amiral gemisi S serisi akıllı telefon ailesine “Fan Edition” (FE) adlı uygun fiyatlı bir sürüm getiriyor. Son olarak şirket, bu başlarında duyurduğu Galaxy S24 serisinin bütçe dostu alternatifi Galaxy S24 FE ile geçtiğimiz ayın sonlarında karşımıza çıktı.

Ancak gelen son raporlar, şirketin FE serisini sona erdireceğine ve fiyat-performans modellerinin farklı bir isimle yoluna devam edeceğine işaret ediyor. İddialara göre bu yeni cihazın ismi Samsung Galaxy S25 Slim olarak karşımıza çıkacak. Peki ya beklenen yeni model, tüketiciler için ne gibi yenilikler ortaya koyacak? İşte detaylar…

Samsung Galaxy S25 Slim’in özellikleri ortaya çıktı

Samsung’un fiyat-performans odaklı sıradaki telefonu Galaxy S25 Slim, birinci sınıf görsel kalite sunan 6,7 inç dinamik AMOLED ekrana sahip olacak. Apple’ın iPhone 17 Air modeline doğrudan rakip olacak yeni cihazı, ekran boyutu Galaxy S24 FE’ye göre değişmese de küçük bazı farklılıklar gösterecek.

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İsminden de rahatlıkla anlaşılabileceği üzere cihazın kalınlığı Galaxy S24 FE’ye göre daha ince bir tasarıma sahip olacak. Samsung böylelikle daha büyük ama daha az kalın bir pil kullanarak telefonu inceltme yoluna gidecek.

Samsung Galaxy S25 Slim, MediaTek tarafından geliştirilen amiral gemisi Dimensity 9400 yonga seti ile çalışacak. Samsung’un Fan Edition serisi için geleneksel olarak Qualcomm veya Exynos işlemcileri tercih ettiği göz önüne alındığında bu hamle ilginç bir değişiklik olarak öne çıkacak. Güç ve enerji verimliliğiyle dikkat toplayan MediaTek çipi, yüksek performans sunarken rekabetçi fiyatı korumak için stratejik bir tercih olacak.

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Henüz geliştirilme aşamasında olan Galaxy S25 Slim’in lansmanı çok da uzakta görünmüyor. Kimi söylentiler cihazın Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesi ile birlikte 2025 yılı başlarında piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor. Fakat bununla ilgili henüz resmi bir doğrulama gelmediğini de belirtmekte fayda var.

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