Samsung için dönüm noktası! Amiral gemisi Galaxy S25, Dimensity 9400 ile gelecek

Samsung’un yeni amiral gemisi telefonu için çalışmalar devam ediyor. Bu yılın başlarında Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesi ile karşımıza çıkan şirket, başta Galaxy AI yapay zeka hizmeti olmak üzere birçok iyileştirmeyle seriyi daha üst bir seviyeye taşıdı. Serinin bir sonraki modelinde ise şirket çıtayı zirveye taşımaya hazırlanıyor. 2025’in en iyi telefonları arasına boy gösterecek olan model, işlemci tarafında tartışma yarattı.

Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentiler, şirketin geliştirdiği Exynos 2500 yonga setinin yeni amiral gemisi telefon serisinde kullanılmayacağını, bunun yerine Qualcomm tarafından geliştirilen ve yılın son çeyreğinde tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 4 yonga setiyle çalışacağına işaret ediyordu. Fakat son iddialar şirketin radikal bir karar alarak Qualcomm’dan vazgeçip MediaTek ile anlaşma sağladığını öne sürüyor.

Her geçen gün hakkında yeni dedikodular ortaya çıkmaya devam eden Samsung Galaxy S25 serisinin MediaTek tarafından geliştirilen amiral gemisi Dimensity 9400 çipinden güç alacağını vurguluyor. Şimdilik konuya ilişkin bilgiler sınırlı olsa da Dimensity 9400’ün gelecek yıl piyasaya duyurulacağı ve ilk kez Galaxy S25’te yer alacağı iddia ediliyor.

Samsung yeni cihazlarında Qualcomm ile yollarını ayırabilir

Güney Koreli teknoloji devinin Qualcomm ile ortaklığını sonlandırmaya hazırlandığı öne sürülüyor. İddialara göre şirket, Qualcomm’un geliştirdiği yonga setlerinin fiyatlarındaki ciddi artış yüzünden yakında piyasaya duyurulacak Galaxy Tab S10+ tabletinde Snapdragon çipi yerine MediaTek’in Dimensity 9300+ çipiyle donatılacağı belirtiliyor.

Samsung’un Qualcomm ile anlaşmasını sona erdirme kararı, yonga setlerindeki kademeli artış nedeniyle şirketin artık daha az kar elde etmesinden kaynaklanıyor. TrendForce tarafından aktarılan bilgilere göre şirket bu kararını yeni amiral gemisi telefonlarında da uygulayacak. Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesinin en az bir modelinde Dimensity 9400 çipinin yer alacağı ifade ediliyor.

Fakat şimdilik hangi model ya da modellerin bu yonga setiyle donatılacağı belirsizliğini koruyor. Yine de tahminlere göre serinin temel modeli olan Galaxy S24, MediaTek çipine sahip olabilir. Qualcomm ile bağlarını yavaş yavaş koparmak isteyen şirket, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerinde Snapdragon 8 Gen 4 çipinden yararlanabilir.

Samsung’un Qualcomm’dan vazgeçmesi şirketin kar oranına pozitif bir etki sağlayacak gibi görünüyor. Fakat bu geçişin kademeli bir şekilde olacağı düşünülüyor. Önümüzdeki yılın başlarında piyasaya sürülecek olan Galaxy S25 serisinin lansmanı yaklaştıkça cihazla alakalı daha fazla bilgi ortaya çıkması bekleniyor. Son olarak yakın zaman önce serinin en güçlü modeli Galaxy S25 Ultra’nın kamera konusunda önemli bir sıçrama yaşayacağı ortaya çıkmıştı. Amiral gemisi telefon modeliyle ilgili gelişmeleri öğrenmek için bizi takip etmeye devam edin!

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