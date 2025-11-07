iOS 26.2’nin ilk genel Beta güncellemesi yayınlandı

Reklam

Apple, iOS 26.2'nin ilk genel Beta güncellemesini yayınladı.

Güncellemeyle birlikte Apple Podcasts, Apple News, Apple Music ve Hatırlatıcılar gibi uygulamalar önemli yeniliklere kavuşuyor.

Yazılım ayrıca AirPods cihazlarına AB bölgesinde gerçek zamanlı çeviri özelliği getiriyor.

Apple, Aralık ayında kararlı sürümünün yayınlanması planlanan iOS 26.2 yazılımının ilk genel Beta sürümünü yayınladı. Geçtiğimiz günlerde yalnızca geliştiriciler için yayınlanan güncelleme, şimdi mobil işletim sistemine bir dizi yeni özellik ve değişiklik ile birlikte herkesin erişimine sunuldu.

iOS 26.2 ile gelen yenilikler

Kilit ekranında saatin görünümü için özel bir Liquid Glass kaydırıcısı sunuluyor. Bu araç, kullanıcıların saatin opaklığını estetik tercihlerine göre ince ayar yapmalarını sağlıyor.

Podcasts uygulaması kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan üç önemli özellik kazanıyor. Apple News uygulaması şimdi dört yeni tematik bölümle güncelleniyor. Bu bölümler Spor, Bulmaca, Siyaset ve Yiyecek olarak karşımıza çıkıyor.

9to5Mac’e göre iOS 26.2 güncellemesi AB’deki AirPods’lara gerçek zamanlı çeviri getiriyor. Belirli bir dil listesi için destek sağlayacağı açıklandı. Bu diller şu şekilde sıralanıyor:

İngilizce

Fransızca

İtalyanca

Almanca

Portekizce

İspanyolca

Basitleştirilmiş Çince

Geleneksel Çince

Japonca

Korece

Günlük görevlerle etkileşimde yeni iyileştirmeler getiriliyor. Artık Hatırlatıcılar uygulamasıyla doğrudan alarm oluşturmak mümkün. Hatırlatıcılar’dan belirli bir alarm çaldığında, ekranda erteleme seçeneği ve kalıcı olarak durdurma seçeneği görünüyor. Erteleme seçeneği, alternatif “Tamamlandı Olarak İşaretle” seçeneğiyle de değiştirilebiliyor.

Şirket ayrıca macOS Tahoe 26.2’nin ilk geliştirici sürümünü de yayınladı. Fakat şimdilik bu güncelleme yalnızca kayıtlı geliştiricilere ayrılmış durumda. Bu işletim sistemi için de genel bir Beta sürümünün çok yakında yayınlanacağı tahmini ediliyor.

iPadOS’un genel Beta’sı da iOS 26.2 Public Beta 1 güncellemesinde yer alan değişiklikleri barındıracak. Öte yandan Apple’ın watchOS 26.2, visionOS 26.2 ve tvOS 26.2 için ilk genel Beta sürümlerini de yayınladığını hatırlatalım.