Honor 500, iPhone Air’ı anımsatacak şık tasarımıyla yolda

Honor 500 serisinin yüksek çözünürlüklü yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Merakla beklenen cihazlar, önceki nesillerden farklı, ince ve zarif yeni bir tasarımla geliyor.

Yenilenen tasarımın en belirgin özelliği, iPhone Air ve Google Pixel çizgilerini anımsatan, arka üst kısımda yer alan yatay ve uzatılmış dikdörtgen kamera çubuğu olarak karşımıza çıkıyor.

Performans canavarı özellikleri ile öne çıkacak Honor 500 serisi, tasarım konusunda da beklentileri fazlasıyla karşılayacak gibi görünüyor. Ortaya çıkan son raporlar, yeni üst düzey telefon ailesinin yenilenen bir tasarımla karşımıza çıkacağına işaret ediyor.

Cihazların, Apple tarafından bu yılın Eylül ayında tanıtılan ultra ince iPhone Air modelinden esinlenen göz alıcı bir tasarıma ev sahipliği yapacağı öne sürülüyor. Gelen son sızıntılar, Honor’un yeni modellerinin etkileyici görünümlerini gözler önüne seriyor. Sızdırılan yüksek çözünürlüklü görüntüler, serinin temel tasarım değişikliklerini bizlere detaylı bir şekilde gösteriyor.

Honor 500 serisi önemli bir tasarım değişikliğine gidiyor

Honor, son birkaç yıldır akıllı telefon kamera serisinde kendine özgü bir stil benimsedi. Honor 100 serisinden başlayarak şirket, kamera modülü için ikonik bir stil benimsedi. Fakat bu durum 2025 yılında değişecek gibi görünüyor.

HuaweiCentral’ın paylaştığı görüntülere göre Honor 500 modelleri göz alıcı yenilenmiş bir tasarımla dikkatleri üzerine çekecek. Merakla beklenen cihazlar beyaz ve pembe olmak üzere iki farklı renk seçeneğine sahip olacak. Fakat bunların sızdırılan ilk renkler olduğunu, yani lansman sürecinde daha fazla renk seçeneği görmemizin muhtemel olduğunu da belirtelim.

Honor 500 ve 500 Pro modellerinden oluşacak akıllı telefon serisi, son derece zarif bir görünüm içerecek. Standart versiyon, selefinin asimetrik tasarımı yerine çubuk şeklindeki kamera modülüyle ince ve zarif bir estetiğe sahip olacak.

Honor 500 Pro, dikdörtgen çerçevede yer alan üç büyük kamera halkasına ve sağ köşede bir LED flaşa sahip olacak. Sol tarafta ise ses ve güç düğmeleri bulunacak. Aynı zamanda cihazda 3D parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliği de karşımıza çıkacak.

Her iki telefon modelinin de arka üst kısmında, her iki ucu da uzatılmış, daha geniş bir dikdörtgen çubuk yer alıyor. Bu modül, sol tarafta yatay olarak konumlandırılmış iki kamera lensi, flaş ve sağ tarafta küçük bir sensör barındırıyor.

Honor 500 Pro’nun teknik özellikleri geçtiğimiz haftalarda internete sızdırılmıştı. Cihazın üst düzey performans için Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setinden güç alacağı ortaya çıkmıştı. Fakat şimdilik seriyle ilgili diğer detaylar henüz bilinmiyor.

Honor’un yeni yüksek performanslı akıllı telefon serisinin bu ayın sonlarında veya Aralık başında piyasaya sürülmesi bekleniyor.