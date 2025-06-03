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    One UI 8 güncellemesinde öne çıkacak 6 özellik

    Samsung telefonlar için gelecek Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesinde öne çıkacak 6 ilgi çekici özelliği bir araya getirdik.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, One UI 7 güncellemesinin dağıtımında oldukça geç kaldı. Bu nedenle şirket, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini erkenden kullanıcılarla buluşturmayı planlıyor. Galaxy S25 serisinin şu anda Beta programına dahil edildiği de biliniyor.

    Kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşımayı vaat eden One UI 8 güncellemesi, radikal değişikliklerden ziyade sahne arkası iyileştirmelere odaklanarak küçük tasarım ve yazılım ince ayarları getiriyor. Yeni güncelleme ile birlikte hayatımıza girecek öne çıkan 6 öne çıkan özelliği Gizmochina ekibi bir araya getirdi. İşte detaylar…

    Geliştirilmiş yapay zeka deneyimi

    One UI 8 güncellemesi ile birlikte ekrandaki bağlamı daha iyi anlamak için yapay zeka geliştiriliyor. Kullanıcılar artık AI’yı yalnızca cihaz içi veri işlemeyi kullanacak şekilde sınırlayabilecek, Bu da kullanıcı gizliliğini artırmaya yardımcı olacak.

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    Kullanıcı dostu bir arayüz tasarımı

    Samsung’un yeni güncellemesi estetik anlamda önemli değişikliklere odaklanacak. Kullanıcı arayüzü artık katlanabilir telefonlardan tabletlere ve normal telefonlara kadar farklı cihaz tiplerine daha iyi uyum sağlayacak. Özellikle de büyük ekranlı modellerde daha kusursuz bir deneyime kapı aralanacak.

    One UI 8 güncellemesi
    Görsel: Samsung

    Now Bar geliştiricilere sunuluyor

    Kilit ekranında ve Always On Display’de ilgili bilgileri görüntüleyen Now Bar, artık herkese açık bir API aracılığıyla geliştiricilerin kullanımına sunuluyor. Bu sayede gelecekte daha kullanışlı uygulamalar da sunulabilecek.

    Akıllı hatırlatıcılar ve rutin otomasyon

    Güncellenen Hatırlatıcılar uygulaması daha net kategorilere, listeleri gizleme ve paylaşma yeteneğine ve sesli hatırlatıcılar ekleme özelliğine sahip oluyor. Rutinler artık takvim etkinliklerine ve notlara otomatik olarak tepki verebilir ve alarmla ilgili rutinleri desteklemeye başlıyor.

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    Daha hızlı paylaşım, alarm widget’ları ve Bluetooth ses

    Hızlı Paylaşım, dosyaları kabul etmenin daha basit bir yolunu elde ediyor. Alarm grupları, daha kolay yönetim için etkileşimli widget’lara sahip.

    Auracast Bluetooth ses desteği tanıtıldı. QR kodu aracılığıyla birden fazla Galaxy Buds’ta aynı anda dinlemeye olanak sağlandı.

    Güvenlik ve DeX iyileştirmeleri

    Samsung şifreleri ve biyometrik verileri korumak için Knox Vault sistemini daha iyi kullanarak güvenliği artırıyor. Masaüstü arayüzü olan DeX, Android 16 sayesinde artık daha tutarlı ve daha iyi entegre hale geliyor.

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    Merakla beklenen Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi Temmuz ayında Galaxy Z Flip & Fold 7 modelleri ile birlikte kullanıcılarla buluşacak.

    Ayrıca yakın zaman önce One UI 8 alacak Samsung telefonlar ortaya çıktı. Öte yandan güncellemeyi desteklemeyecek modeller ve Android 16 ile birlikte son büyük güncellemesini alacak cihazlar da belli oldu.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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