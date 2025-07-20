Samsung Galaxy S25 Ultra diğer tüm “Ultra” telefonlardan 8 kat fazla sattı

Samsung'un amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra, Mayıs ayı itibarıyla yaklaşık 8,39 milyon satış gerçekleştirdi.

Buna karşılık olarak Çinli şirketlerin geliştirdiği diğer "Ultra" telefonlar Xiaomi 15 Ultra, Vivo X200 Ultra ve OPPO Find X8 Ultra rakiplerinin oldukça gerisinde kaldı.

Söz konusu üç modelin toplamda yaklaşık 1 milyon adet sattığı, Samsung'un ise rakipleriyle arasına adeta fark açtığı anlaşılıyor.

Son yıllarda adında “Ultra” etiketi bulunan telefonlar giderek yaygınlaşıyor. Apple’ın en pahalı telefonu, “Pro Max” etiketiyle tek istisna gibi görünüyor. Peki en popüler Ultra akıllı telefon modeli hangisi?

“Ultra” Android telefonlar genellikle markaların en gelişmiş, ama aynı zamanda en pahalı modelleri oluyor. Ortaya çıkan son raporlar ise Samsung’un bu segmentte hakimiyetini koruduğunu bizlere açık ve net bir şekilde gösteriyor.

Samsung, “Ultra” segmentini adeta ele geçirdi

Bu yılın başlarında resmi olarak tanıtılan Samsung Galaxy S25 Ultra, rakiplerini geride bırakan küresel bir cihaz haline geldi. Çin amiral gemilerinde görülen en yeni özelliklerin bazılarından yoksun olsa da S25 Ultra’nın satış sonuçları açıkça gösteriyor ki Samsung markası, üst düzey pazara hakim olmaya devam ediyor.

2025’in beşinci ayı itibarıyla Samsung, dünya çapında 8,39 milyon adet Galaxy S25 Ultra sattı. @UniverseIce’ın sosyal medyada paylaştığı verilerine göre bu rakam OPPO Find X8 Ultra (210 bin adet), Vivo X200 Ultra (219 bin adet) ve Xiaomi 15 Ultra’nın (586 bin adet) toplam satışlarını çok aşıyor.

Gizmochina’nın haberine göre bu tablo, Samsung’un Ultra’sının tüm Çinli rakiplerinin toplam satışından sekiz kat daha fazla satış yaptığı anlamına geliyor. Güney Koreli teknoloji devinin küresel üst segmentteki güçlü hakimiyetini kanıtlıyor.

Fiyatı 1.200 doların üzerinde olmasına rağmen Samsung Galaxy S25 Ultra modeli 1 inç kamera sensörleri, 6.000 mAh piller ve hatta 2025’te Çin amiral gemilerinde standart haline gelen gelişmiş silikon-karbon pil teknolojisi gibi özelliklerden yoksun durumda.

Peki cihaz neden bu kadar iyi satıyor? Bu noktada erişilebilirlik önemli bir rol oynuyor. Find X8 Ultra ve Vivo X200 Ultra gibi Çin amiral gemileri yalnızca Çin’de satışa sunulurken, Xiaomi 15 Ultra yalnızca Çin dışındaki belirli Avrupa ülkelerinde satışa sunuluyor.

ABD veya Kanada’ya ithalat genellikle ağ sorunları, daha yüksek fiyat ve az veya hiç garanti olmaması anlamına geliyor. Bu da onları alıcılar için zorlu bir seçenek haline getiriyor. Öte yandan Samsung onlarca yıllık küresel pazarlama deneyimi, mobil operatörlerle güçlü anlaşmaları ve güvenilir satış sonrası desteğiyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra teknik özellikleri