Samsung, Glass UI arayüzüyle iOS 26’nın Liquid Glass’ına meydan okuyor

Apple, iOS 26 işletim sisteminde yeni Liquid Glass arayüzünü karşımıza çıkardı.

Samsung ise buna karşılık olarak Glass UI arayüzünü kullanıcılarla buluşturdu.

Samsung, akıllı telefon ve tablet cihazları için One UI 8 yazılımını yoğun bir şekilde test ediyor. Şirket, Glass UI arayüzünün de bu testlerin önemli bir parçası olması istiyor. Fakat bu durum, şirketin kendiyle çeliştiği bir kompozisyon ortaya koyuyor.

Samsung, başlangıçta Liquid Glass nedeniyle Apple ile alay etmişti. Şirket şimdi bu fikrin bir kısmını daha esnek şekilde benimsiyor. Glass UI, Samsung’un Theme Park uygulaması aracılığıyla mevcut durumda. Bu tasarım, açık bir şekilde iOS 26’da yer alan Apple’ın yeni Liquid Glass tasarımının bir kopyası gibi görünüyor.

Theme Park’ın yeni sürümü yayınlandı

Gizmochina’ya göre en son Theme Park güncellemesi (sürüm 1.1.01.23) bugün yayınlandı. Sunulan güncelleme beş yeni simge efekti getiriyor. Bu efektler Basic, Film Grain, Duotone, Glass ve Gradient olarak karşımıza çıkıyor.

Apple’ın farklı arka planlardaki simgelerin görünürlüğünü dengelemeye çalışan Liquid Glass efektinin aksine, Samsung’un sürümü kullanıcıların üçüncü taraf uygulamalar için simgeler de dahil olmak üzere neredeyse her görsel özelliği kendilerinin ayarlamasına olanak tanıyor.

Yeni Glass UI efektiyle simge şeffaflığını, parıltısını, tonunu, doygunluğunu ayarlayabilir ve hatta duvar kağıdınızla kusursuz bir şekilde harmanlayarak temiz ve fütüristik bir görünüm elde edebilirsiniz. Bildirimler bile şeffaf cam efektine sahip oluyor.

Samsung telefonlarda Glass UI arayüzü nasıl kurulur?

Samsung’un “Apple’a bir cevap niteliğinde” sunduğu yeni arayüz tasarımı oldukça kolay bir şekilde kurulabiliyor. Bunun için aşağıdaki adımları sırasıyla takip etmeniz yeterli olacak:

Theme Park uygulamasını açın. “Tema Oluştur” seçeneğine dokunun. “Simge” sekmesine gidin. Açılır menüden “Glass” seçeneğini seçin. Simgeler arka planla karışana kadar efekti ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.

Son olarak güncellenen Theme Park uygulamasını Galaxy Store üzerinden indirebilir ya da henüz mevcut değilse APK dosyasını manuel olarak yükleyebilirsiniz.