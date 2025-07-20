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    iPhone 17 Pro serisi dört renkle geliyor: İşte tasarımları

    iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri dört farklı renk seçeneğine sahip olacak. Cihazlar dört renkle tüketicilerle buluşacak.
    iPhone 17 Pro serisi
    • Apple, Eylül ayındaki lansman etkinliğinde yeni iPhone 17 serisi akıllı telefon modellerini piyasaya duyuracak.
    • Amiral gemisi iPhone 17 Pro/Pro Max cihazları dört renk seçeneğiyle tüketicilere sunulacak.
    • Ortaya çıkan raporlara göre telefon siyah, lacivert, gümüş ve yeni bir turuncu renkle gelecek.

    Apple, amiral gemisi iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini bu yılın sonbaharında tanıtacak. Merakla beklenen lasnman etkinliği yaklaştıkça, cihazlar hakkındaki haberler de sıklaşıyor. En son raporlar ise yeni ilgi çekici bir renge kavuşacak olan iPhone 17 Pro ailesinden söz ediyor.

    Apple ve aksesuar üreticilerine yakın güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre yaklaşan iPhone 17 Pro serisi dört renk seçeneğiyle satışa sunulacak. 8-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen etkinlikte duyurulacak olan telefonlar siyah, lacivert, gümüş ve yepyeni bir turuncu renk ile karşımıza çıkacak.

    iPhone 17 Pro renk seçenekleri

    Apple’ın Eylül ayında resmen tanıtmayı planladığı iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max cihazları göz alıcı bir görünüme sahip olacak. GSMArena’nın haberine göre cihaz aşağıda yer alan şu dört renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak:

    iPhone 17 Pro renkleri
    iPhone 17 Pro renk seçenekleri | Kaynak: GSMArena/Majin Bu
    • Mat Siyah: Siyah, parmak izlerinin görünürlüğünü azaltan mat bir kaplamaya sahipken, Pro model kullanıcılarının alışkın olduğu zarafeti koruyor. Geçmiş Titanium modellerinden ilham alan yeni siyah renk, incelikli bir zarafet sunuyor.
    • Lacivert: Lacivert çoğu durumda siyaha benzeyecek kadar koyu bir renktir. Mavi tonu ise ancak yakından bakıldığında ortaya çıkıyor. Bu neredeyse gizemli ton, sade ama özgün bir görünüm isteyenler için tasarlanmıştır.
    • Gümüş: Gümüş, bilindik Beyaz Titanyum renginin daha parlak ve sıcak bir versiyonu olarak geri dönüyor. Temiz ve zamansız olan bu ton göz alıcı bir görünüm ortaya koyuyor.
    • Turuncu: Serideki en büyük sürpriz ise Apple Watch Ultra modelindeki Aksiyon Düğmesi’nden ilham alan Turuncu rengi oluyor. Canlı ve dengeli turuncu renk, Pro paletine cesaret ve dinamizm katıyor. Cihazlarının gerçekten etkileyici olmasını isteyen kullanıcılar için ideal bir tasarım vaat ediyor.
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    Kaynaklar, şirket içi test aşamasını da geçen Yeşil, Mor ve Gök Mavisi renklerinin standart iPhone 17 ve gelecekteki iPhone 17 Air modelleri için ayrıldığını belirtiyor. Apple’ın hala bir renk daha üzerinde çalıştığı anlaşılıyor. Fakat şu anda hangi renk olduğu bilinmiyor.

    Yine de bu bilgiyi muhtemelen yakında öğreneceğiz. Lansman tarihi yaklaştıkça iPhone 17 serisiyle alakalı daha fazla detaya ulaşacağımızı tahmin ediyoruz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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