Samsung Galaxy S25 serisi için One UI 8 Beta çıktı: Nasıl indirilir?

Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 Beta güncellemesini resmen kullanıcılara duyurdu.

Uzun süredir merakla beklenen güncelleme, şu anda yalnızca Galaxy S25 serisi modellerinde kullanılabiliyor.

Güncellemeye şimdilik yalnızca Güney Kore, ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde erişilebiliyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisi kullanıcıları için One UI 8 arayüzünün ilk Beta sürümünü yayınlamaya başladı. Android 16 işletim sistemini temel alan yeni güncelleme ilk etapta Güney Kore, ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde test programına kayıt yaptıran kişilere sunuyor.

Samsung’dan gelen resmi açıklamaya göre güncelleme hem kilidi açılmış cihazlarda hem de ABD’de T-Mobile gibi operatörler tarafından satılan cihazlarda kullanılabiliyor. Eğer bu şartları karşılıyorsanız siz de kolaylıkla One UI 8’in yeniliklerini erkenden deneyimleme imkanına sahip olabilirsiniz.

One UI 8 ile gelen yenilikler

One UI 8 arayüzünün temel odağı ses, görüntü ve metin gibi yapay zeka kaynaklarının entegrasyonu oluyor. Yeni güncelleme, uyumlu cihazlarla daha doğal etkileşimler vaat ediyor.

Şirketin bu yaklaşımı, Samsung ve Google arasındaki günlük yaşamda üretkenliği, güvenliği ve kolaylığı artırmayı amaçlayan ortak bir geliştirmenin parçası olarak karşımıza çıkıyor. Güncellemeyle birlikte hayatımıza giren yenilikler arasında şunlar karşımıza çıkıyor:

Birden fazla girdi türünü (ses, görüntü ve metin) tanıyıp işleyerek daha doğal etkileşimler sunan çok modlu yapay zeka

Katlanabilir cihazlar ve diğer ekran formatları için optimize edilmiş arayüzler, kullanılabilirliği cihaz türüne göre uyarlama

Now Bar’da kullanıcıya daha da alakalı öneriler ve bilgiler sunacak iyileştirmeler

Verilerin yalnızca cihazda işlenmesini sağlayan, güvenliği ve kullanıcı kontrolünü güçlendiren gizlilik seçenekleri

Quick Share ile daha kolay hale getirilen dosya paylaşımı, daha basit ve doğrudan gönderme ve almaya olanak tanıyor

İndirilen dosyalar için, indirmeye neden olan uygulamalara dayalı filtrelerle geliştirilmiş arama

Kaynaklara daha hızlı erişim için optimize edilmiş ve özelleştirilebilir bir düzen ile yeniden tasarlanan Samsung Internet

Ekranın alanlarını anında seçmenize olanak tanıyan daha kullanışlı AI Select

WQHD çözünürlüğe kadar ve 90°, 180° veya 270° ekran döndürme seçeneğiyle gelişmiş Samsung DeX desteği

İki açık uygulama arasında hızlı geçiş ve odak ayarı ile geliştirilmiş bölünmüş ekran görüntüleme

Güncellenmiş arayüz, görünür ve özelleştirilebilir kategoriler ile yenilenmiş hatırlatıcılar

Görevleri organize etmeyi ve yönetmeyi kolaylaştıran yeni hatırlatıcı şablonları (örnek hatırlatıcılar)

Otomatik öneriler, kontrol listeleri, konum ve fotoğraflarla – hatta sesle – basitleştirilmiş hatırlatıcı ekleme

Anımsatıcılar ve takvim arasında entegrasyon, Anımsatıcılar uygulamasını açmadan Takvim uygulamasında anımsatıcılar oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır

Takvim’de hızlı etkinlik ekleme özelliğini kullanırken, önceki etkinliklere dayalı olarak etkinlikler için otomatik öneriler

Hava koşulları ve diğer gelişmiş parametreler de dahil olmak üzere “Modlar ve rutinler” bölümünde önceden tanımlanmış yeni rutinler

Saat, Takvim ve Samsung Notes gibi uygulamalardaki verileri kullanarak rutinlerde yeni eylemler

Samsung Health’te mesafe hedeflerinde arkadaşlarınızla rekabet etmenize olanak tanıyan koşu mücadeleleri

Samsung Health’teki yemek günlüğü hatırlatıcıları, kalori hedeflerine sadık kalmanıza yardımcı olur

Daha kolay düzen ve daha basit paylaşım ile geliştirilmiş profil kartları

Kaydedilen aramaların doğrudan kişi geçmişinde incelenmesi

Görüntüleme alanında yukarı veya aşağı kaydırarak erişilebilen kamerada hızlı kontroller

Cihazı kilitlerken uygulamaları ve bildirimleri gizlemenin yanı sıra tam şifreleme imkanı sunan geliştirilmiş Güvenli Klasör

Erişilebilirlik menüsündeki Asistan ile yakınlaştırma ayarı, hareketlere ihtiyaç duymadan görüntülemeyi kolaylaştırır

Erişilebilirlik ayarlarında klavye ile fare kontrolü

Sanal klavyede daha kolay yazmak için büyütülmüş klavye

Erişilebilirlik menüsünde Bluetooth işitme cihazlarının doğrudan bağlantısı

Bir QR kodu kullanarak sesin birden fazla cihaza iletilmesini sağlayan Auracast’e kolay bağlantı

Widget’ların eklenmesi ve ana ekrandan doğrudan kontrol ile geliştirilmiş alarm grupları

Daha gerçekçi ve ayrıntılı görsellerle yeniden tasarlanan hava durumu tahmini

Galaxy S25 serisinde One UI 8 Beta nasıl indirilir?

One UI 8’in ilk Beta sürümü yaklaşık 3,38 GB boyutunda ve Mayıs 2025 güvenlik düzeltme yamasını içeriyor. Samsung güncellemeyi yalnızca Wi-Fi üzerinden dağıtıyor. Şirket ayrıca indirme için mobil veri kullanımını engelliyor.

Test programına katılmak isteyenler Samsung Members uygulamasını kullanabilir. Bunun için Samsung hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor ve uygun ülkelerden birindeyseniz One UI 8 Beta programı başlığına tıklamanız gerekiyor.

Kayıt işlemini tamamladıktan sonra güncellemeyi “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” seçeneğinin altında bulabilirsiniz.

Beta sürümünün önümüzdeki haftalarda diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.

One UI 8 kararlı sürümü çıkış tarihi

Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 Beta güncellemesi, markanın bu yaz sonuna doğru tanıtılması beklenen yeni katlanabilir cihazlarıyla birlikte hayatımıza girecek. Güncelleme, Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’de önceden yüklü olarak gelecek.

Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7, şirketten yapılan resmi açıklamayla doğrulandığı üzere kararlı One UI 8 ile birlikte piyasaya sürülecek ilk cihazlar olacak. Diğer modellerde dağıtım önümüzdeki birkaç ay içerisinde kademeli olarak gerçekleşecek.