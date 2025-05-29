Samsung Galaxy S25 serisi için One UI 8 Beta çıktı: Nasıl indirilir?

- Samsung, Android 16 tabanlı One UI 8 Beta güncellemesini resmen kullanıcılara duyurdu.
- Uzun süredir merakla beklenen güncelleme, şu anda yalnızca Galaxy S25 serisi modellerinde kullanılabiliyor.
- Güncellemeye şimdilik yalnızca Güney Kore, ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde erişilebiliyor.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, amiral gemisi Galaxy S25 serisi kullanıcıları için One UI 8 arayüzünün ilk Beta sürümünü yayınlamaya başladı. Android 16 işletim sistemini temel alan yeni güncelleme ilk etapta Güney Kore, ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde test programına kayıt yaptıran kişilere sunuyor.
Samsung’dan gelen resmi açıklamaya göre güncelleme hem kilidi açılmış cihazlarda hem de ABD’de T-Mobile gibi operatörler tarafından satılan cihazlarda kullanılabiliyor. Eğer bu şartları karşılıyorsanız siz de kolaylıkla One UI 8’in yeniliklerini erkenden deneyimleme imkanına sahip olabilirsiniz.
One UI 8 ile gelen yenilikler
One UI 8 arayüzünün temel odağı ses, görüntü ve metin gibi yapay zeka kaynaklarının entegrasyonu oluyor. Yeni güncelleme, uyumlu cihazlarla daha doğal etkileşimler vaat ediyor.
Şirketin bu yaklaşımı, Samsung ve Google arasındaki günlük yaşamda üretkenliği, güvenliği ve kolaylığı artırmayı amaçlayan ortak bir geliştirmenin parçası olarak karşımıza çıkıyor. Güncellemeyle birlikte hayatımıza giren yenilikler arasında şunlar karşımıza çıkıyor:
- Birden fazla girdi türünü (ses, görüntü ve metin) tanıyıp işleyerek daha doğal etkileşimler sunan çok modlu yapay zeka
- Katlanabilir cihazlar ve diğer ekran formatları için optimize edilmiş arayüzler, kullanılabilirliği cihaz türüne göre uyarlama
- Now Bar’da kullanıcıya daha da alakalı öneriler ve bilgiler sunacak iyileştirmeler
- Verilerin yalnızca cihazda işlenmesini sağlayan, güvenliği ve kullanıcı kontrolünü güçlendiren gizlilik seçenekleri
- Quick Share ile daha kolay hale getirilen dosya paylaşımı, daha basit ve doğrudan gönderme ve almaya olanak tanıyor
- İndirilen dosyalar için, indirmeye neden olan uygulamalara dayalı filtrelerle geliştirilmiş arama
- Kaynaklara daha hızlı erişim için optimize edilmiş ve özelleştirilebilir bir düzen ile yeniden tasarlanan Samsung Internet
- Ekranın alanlarını anında seçmenize olanak tanıyan daha kullanışlı AI Select
- WQHD çözünürlüğe kadar ve 90°, 180° veya 270° ekran döndürme seçeneğiyle gelişmiş Samsung DeX desteği
- İki açık uygulama arasında hızlı geçiş ve odak ayarı ile geliştirilmiş bölünmüş ekran görüntüleme
- Güncellenmiş arayüz, görünür ve özelleştirilebilir kategoriler ile yenilenmiş hatırlatıcılar
- Görevleri organize etmeyi ve yönetmeyi kolaylaştıran yeni hatırlatıcı şablonları (örnek hatırlatıcılar)
- Otomatik öneriler, kontrol listeleri, konum ve fotoğraflarla – hatta sesle – basitleştirilmiş hatırlatıcı ekleme
- Anımsatıcılar ve takvim arasında entegrasyon, Anımsatıcılar uygulamasını açmadan Takvim uygulamasında anımsatıcılar oluşturmanıza ve yönetmenize olanak tanır
- Takvim’de hızlı etkinlik ekleme özelliğini kullanırken, önceki etkinliklere dayalı olarak etkinlikler için otomatik öneriler
- Hava koşulları ve diğer gelişmiş parametreler de dahil olmak üzere “Modlar ve rutinler” bölümünde önceden tanımlanmış yeni rutinler
- Saat, Takvim ve Samsung Notes gibi uygulamalardaki verileri kullanarak rutinlerde yeni eylemler
- Samsung Health’te mesafe hedeflerinde arkadaşlarınızla rekabet etmenize olanak tanıyan koşu mücadeleleri
- Samsung Health’teki yemek günlüğü hatırlatıcıları, kalori hedeflerine sadık kalmanıza yardımcı olur
- Daha kolay düzen ve daha basit paylaşım ile geliştirilmiş profil kartları
- Kaydedilen aramaların doğrudan kişi geçmişinde incelenmesi
- Görüntüleme alanında yukarı veya aşağı kaydırarak erişilebilen kamerada hızlı kontroller
- Cihazı kilitlerken uygulamaları ve bildirimleri gizlemenin yanı sıra tam şifreleme imkanı sunan geliştirilmiş Güvenli Klasör
- Erişilebilirlik menüsündeki Asistan ile yakınlaştırma ayarı, hareketlere ihtiyaç duymadan görüntülemeyi kolaylaştırır
- Erişilebilirlik ayarlarında klavye ile fare kontrolü
- Sanal klavyede daha kolay yazmak için büyütülmüş klavye
- Erişilebilirlik menüsünde Bluetooth işitme cihazlarının doğrudan bağlantısı
- Bir QR kodu kullanarak sesin birden fazla cihaza iletilmesini sağlayan Auracast’e kolay bağlantı
- Widget’ların eklenmesi ve ana ekrandan doğrudan kontrol ile geliştirilmiş alarm grupları
- Daha gerçekçi ve ayrıntılı görsellerle yeniden tasarlanan hava durumu tahmini
Galaxy S25 serisinde One UI 8 Beta nasıl indirilir?
One UI 8’in ilk Beta sürümü yaklaşık 3,38 GB boyutunda ve Mayıs 2025 güvenlik düzeltme yamasını içeriyor. Samsung güncellemeyi yalnızca Wi-Fi üzerinden dağıtıyor. Şirket ayrıca indirme için mobil veri kullanımını engelliyor.
Test programına katılmak isteyenler Samsung Members uygulamasını kullanabilir. Bunun için Samsung hesabınızla giriş yapmanız gerekiyor ve uygun ülkelerden birindeyseniz One UI 8 Beta programı başlığına tıklamanız gerekiyor.
Kayıt işlemini tamamladıktan sonra güncellemeyi “Ayarlar > Yazılım güncellemesi > İndir ve yükle” seçeneğinin altında bulabilirsiniz.
Beta sürümünün önümüzdeki haftalarda diğer ülkelere de yayılması bekleniyor.
One UI 8 kararlı sürümü çıkış tarihi
Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 Beta güncellemesi, markanın bu yaz sonuna doğru tanıtılması beklenen yeni katlanabilir cihazlarıyla birlikte hayatımıza girecek. Güncelleme, Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7’de önceden yüklü olarak gelecek.
Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7, şirketten yapılan resmi açıklamayla doğrulandığı üzere kararlı One UI 8 ile birlikte piyasaya sürülecek ilk cihazlar olacak. Diğer modellerde dağıtım önümüzdeki birkaç ay içerisinde kademeli olarak gerçekleşecek.