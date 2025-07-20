Xiaomi 16 Pro Max olağanüstü pil ömrüyle öne çıkacak

Xiaomi 16 serisi temel model, Pro ve Ultra seçeneğinin yanı sıra bu yıl "Pro Max" modeline de ev sahipliği yapacak.

Merakla beklenen Xiaomi 16 Pro Max, geçen yılki Xiaomi 15 Pro'ya göre yüzde 20 daha büyük bir batarya performansı sağlayacak.

Cihaz, Xiaomi'nin şimdiye kadar sunduğu en büyük batarya kapasitesini getirerek 7.290 mAh pil ömrü vaat edecek.

Çinli teknoloji devi Xiaomi’nin yeni amiral gemisi akıllı telefon modelleri yakında tüketicilerle buluşacak. Üst düzey cihazların lansmanına henüz aylar olsa da ortaya çıkan yeni raporlar, beklenen ürünlerle alakalı önemli gelişmeleri bizlere yansıtıyor.

Şirketin amiral gemisi serisi yeni modelleri hakkında gelen bilgilere göre Xiaomi 16 serisinde temel model, Pro, Ultra ve hatta Pro Max varyantının yer alması bekleniyor. Şimdi yeni bir rapor ise bu yeni Xiaomi 16 Pro Max modelinin etkileyici pil boyutunu ortaya koyuyor.

Xiaomi 16 Pro Max pil kapasitesi ortaya çıktı

Yaptığı isabetli sızıntılarla adından sıkça söz ettiren Digital Chat Station’a göre Xiaomi’nin bu yıl sonunda Xiaomi 16 serisini tanıtması bekleniyor. Gelen haberlere göre ayrıca “Pro Max” adında yeni bir model de piyasaya sürülecek.

Xiaomi 16 Pro Max modelinde ikinci bir ekrana bile sahip olabilecek yeni ve büyük çıkıntılı bir kamera modülü yer alacağı söyleniyor. Yeni neslin bu amiral gemisinin, en üst düzey performansı garantileyecek Snapdragon 8 Elite 2 yonga seti ile donatılması da bekleniyor.

Ayrıca en etkileyici unsurlardan biri de yukarıdaki sızıntının iddiasına göre serinin en pahalı ve en donanımlı modeli olan Xiaomi 16 Ultra’yı bile geride bırakacak devasa batarya olacak. Xiaomi 16 Pro Max’in 7.290 mAh’lik devasa bir bataryaya sahip olacağı söyleniyor. Fakat bu bataryanın 7.500 mAh olarak pazarlanması da mümkün görünüyor.

Ultra modeli genel olarak en iyi teknik özellikleri koruyacak olsa da büyük ve karmaşık kamera modülü nedeniyle yine de 7.000 mAh civarında daha küçük bir bataryaya sahip olabilir.

Sızıntıyı yapan kaynak, amiral gemisi Pro Max modelinin yeni Xiaomi 16 serisi içerisinde pil ömrüyle öne çıkacağını vurguluyor. Bu da Xiaomi 16 Pro Max’i 7.000 mAh’yi aşabilecek piller planladığı bildirilen Vivo X300 serisi ve OPPO Find X9 serisi gibi rakiplerin yanına koyacak.