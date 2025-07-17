DxOMark açıkladı: En iyi ekrana sahip telefonlar (Temmuz 2025)

Samsung Galaxy S25 Ultra, DxOMark'a göre Temmuz 2025'in en iyi ekrana sahip telefonu oldu.

Google Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ve Galaxy S25 Edge de 158 puanla listenin ikinci basamağında yer aldı.

Listenin üçüncülüğünü ise 157 puanla Honor Magic 6 Pro, Galaxy S25 ve S25+ paylaşıyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almayı planlayan pek çok tüketici, ekran kalitesini öncelikli tutuyor. Kullanıcılar çoğunlukla güçlü ve kaliteli ekranlara sahip telefonlara yöneliyor. DxOMark ekibi de her ay olduğu gibi Temmuz 2025’te de “en iyi ekrana sahip telefonlar” listesini paylaştı.

DxOMark, ekran kalitesi konusunda öne çıkan modeller açısından uzun yıllardır güvenilir bir referans olarak kabul ediliyor. Listede öne çıkan markalar arasında Samsung, Google, Honor, Vivo, OPPO ve Apple yer alıyor.

En iyi ekranlı telefonlar belli oldu

Temmuz 2025’te en iyi ekrana sahip telefonlar belli oldu. Listenin zirvesinde yer alan isim, 160 puanla amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Ultra oluyor. İkinci sırada 158 puanla Google Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro ve Galaxy S25 Edge bulunuyor.

Honor Magic 6 Pro, Samsung Galaxy S25 ve S25+ modelleri 157 puanla üçüncülüğü paylaşıyor. Google Pixel 9 modeli 156 puan, Pixel 9a ve Galaxy S24 Ultra ise 155 puana sahip.

DxOMark tarafından açıklanan bilgilere göre Temmuz 2025 döneminde en iyi ekrana sahip telefonlar şunlar:

1. Samsung Galaxy S25 Ultra – 160 puan

– 160 puan 2. Google Pixel 9 Pro XL – 158 puan

– 158 puan 2. Google Pixel 9 Pro – 158 puan

– 158 puan 2. Samsung Galaxy S25 Edge – 158 puan

– 158 puan 3. Honor Magic 6 Pro – 157 puan

– 157 puan 3. Samsung Galaxy S25 – 157 puan

– 157 puan 3. Samsung Galaxy S25+ – 157 puan

– 157 puan 4. Google Pixel 9 – 156 puan

– 156 puan 5. Google Pixel 9a – 155 puan

– 155 puan 5. Samsung Galaxy S24 Ultra – 155 puan

– 155 puan 6. Google Pixel 8 Pro – 154 puan

– 154 puan 6. Samsung Galaxy Z Fold 6 – 154 puan

– 154 puan 7. Samsung Galaxy S24 (Exynos) – 154 puan

– 154 puan 7. Samsung Galaxy S24+ (Exynos) – 154 puan

– 154 puan 8. Google Pixel 8 – 153 puan

– 153 puan 8. Honor Magic7 Pro – 153 puan

– 153 puan 8. Vivo X100 Pro – 153 puan

– 153 puan 9. Google Pixel 9 Pro Fold – 152 puan

– 152 puan 9. OPPO Find X8 Pro – 152 puan

– 152 puan 10. Apple iPhone 15 Pro Max – 151 puan

Temmuz 2025 döneminde DxOMark’a göre en iyi ekrana sahip telefonlar arasında zirvede yer alan Samsung Galaxy S25 Ultra üst düzey ekranıyla yeteneklerini bir kez daha kanıtlıyor. Cihaz 6,9 inç 2X Dynamic AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor.

Bu ekranın ayrıca QHD+ çözünürlüğe (3120 x 1440 piksel) ve 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızına, 2.600 nit maksimum parlaklığa sahip olduğunu da eklemekte fayda var.

Samsung Galaxy S25 Ultra’nın teknik özellikleri şu şekilde: