EA Sports FC 26 duyuruldu: Türkçe spiker müjdesi

Electronic Arts, EA Sports FC 26'nın tanıtım fragmanını yayınladı.

Steam'de yer alan bilgilere göre oyuna bu yıl Türkçe spiker desteği eklenecek.

26 Eylül 2025'te piyasaya çıkacak olan oyun, "Ultimate" sürüm satın alan kullanıcılara 19 Eylül'den iitibaren erken erişimle sunulacak.

Electronic Arts bugün EA SPORTS FC 26 oyununun 26 Eylül 2025 tarihinde piyasaya sürüleceğini resmi olarak doğruladı. Oyunun 19 Eylül’den itibaren Ultimate Edition’ı satın alanlar için erken erişime açılacağını da onaylandı.

EA’nin yeni futbol oyunu oynanış iyileştirmeleri, Kariyer/FUT gibi yenilenen modlar ve topluluk isteklerini somut güncellemelere dönüştürmek gibi net bir yeniden konumlandırmayla geliyor. Öte yandan oyunun en büyük sürprizi ise nihayet Türkçe spiker desteğine sahip olması olarak görülüyor.

EA Sports FC 26 kapak yıldızları

Yeni global kapakta Jude Bellingham ve Jamal Musiala, Ultimate Edition’da ise Zlatan Ibrahimovic yer alıyor. Futbol dünyasının efsane iki ismi, nesiller arasında bir bağ kuruyor ve EA’in oyuncularını dinleme sözünü pekiştiriyor.

Real Madrid ve İngiltere milli takımının orta saha oyuncusu Bellingham, “Bu anı Jamal ile paylaşmak gerçekten harika. İngiltere gençlik yıllarımızda birlikte oynadığımızı hatırlıyorum” dedi.

Jude Bellingham, eski İngiltere genç milli takım arkadaşı Jamal Musiala ile birlikte üst üste ikinci kez kapakta yer alıyor. Bayern Münih’in global kapağında ilk kez görünen orta saha oyuncusu, bu duyuruyu şu şekilde kutladı: “Küçük kardeşime nasıl söyleyeceğimi düşünüyordum. Futbolu çok seviyor.”

Zlatan Ibrahimovic hem konsolda hem de sahada spordaki kariyerine ve uzun ömürlülüğüne duyulan saygının bir döngüsünü temsil eden Ultimate Edition’ın yıldızı olarak üçlüyü tamamlıyor.

EA Sports FC 26 yenilikleri

EA SPORTS FC 26, oyunun temel unsurlarında kapsamlı değişiklikler içeriyor:

Daha akıcı ve duyarlı hareketler

Yeni yarış virajları ve fiziksel temas animasyonları

Takviyeli öğrenme yoluyla geliştirilmiş kaleci konumlandırması

Sporcular arasında daha fazla farklılaşma ile daha çok yönlü oyun stilleri

FC 26’nın yenilenmesinin temel taşlarından biri de artık gerçek futbol olaylarından esinlenerek sürekli güncellenen mücadelelerin yer aldığı dinamik bir merkez olan Manager Live yeniliğinin yer aldığı Kariyer modu oluyor.

Ayrıca sporcu geliştirme sistemi, spor ikonlarından ilham alan profiller ekleyen bir özellik olan Arketipler kazanıyor. Arketipler hem Clubs hem de Kariyer modunda mevcut olacak. Bu yenilik oyuncuların kendi stillerini geliştirmelerine ve ilerledikçe benzersiz yükseltmelerin kilidini açmalarına olanak tanıyacak.

EA ayrıca oyunun mobil versiyonunun 17-31 Temmuz tarihleri arasında İbrahimovic’in ICONs olarak geri dönüşü ve Bellingham ile Musiala’nın yer aldığı temalı ödüller de dahil olmak üzere yeni özellikler alacağını doğruladı.

EA Sports FC 26 oyunu etkileyici sayılarla özgünlüğe odaklanmaya devam ediyor. 20 binden fazla sporcu, 750 kulüp ve 35 lisanslı ligde 120 stadyum yer alıyor. Bu veriler, EA’in 300’den fazla küresel ortakla yaptığı anlaşmaları ve oyundaki gerçek isimlerin, amblemlerin ve yarışmaların korunmasını sağladığını gösteriyor.

EA Sports FC 26 için Türkçe spiker müjdesi verildi

Bu yıl en dikkat çeken yeniliklerden biri de Türkçe spiker desteğinin duyurulması oluyor. Steam ve Epic mağazalarında yer alan dil bilgileri kısmı, Türkçe ses desteğinin eklendiğini resmen doğruluyor.

Fakat şu anda EA Sports FC 26’da Türkçe dil desteği için hangi spikerle anlaşıldığı belirsizliğini koruyor. İlerleyen günlerde de konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

EA Sports FC 26 çıkış tarihi ne zaman?

FC 26’nın çıkış tarihi belli oldu. Merakla beklenen yeni nesil futbol oyunu 26 Eylül 2025 tarihinde piyasaya çıkacak.

Fakat oyunun Ultimate sürümünü satın alan kullanıcılar 7 gün erken erişim avantajından yararlanarak 19 Eylül’de oyuna ulaşma şansına sahip olacak.

EA Sports FC 26 Türkiye fiyatı

Çok yakında piyasaya çıkacak oyunun satış fiyatları şu şekilde karşımıza çıkıyor:

PC (Steam) – Standard | 69,99 dolar

– Standard | PC (Steam) – Ultimate | 99,99 dolar

– Ultimate | PC (Epic Games Store) – Standard | 2.599 TL

– Standard | PC (Epic Games Store) – Ultimate | 3.599 TL

– Ultimate | PlayStation – Standard | 2.899 TL

– Standard | PlayStation – Ultimate | 3.999 TL

– Ultimate | Xbox – Standard | 69,99 dolar

– Standard | Xbox – Ultimate | 99,99 dolar

– Ultimate | Nintendo Switch – Standard | 59,99 dolar

– Standard | Nintendo Switch – Ultimate | 79,99 dolar

– Ultimate | Nintendo Switch 2 – Standard | 69,99 dolar

– Standard | Nintendo Switch 2 – Ultimate | 89,99 dolar

EA Sports FC 26 sistem gereksinimleri

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim sistemi: Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update).

Windows 10/11 – 64-Bit (Latest Update). İşlemci (AMD): AMD Ryzen 5 1600

AMD Ryzen 5 1600 İşlemci (Intel): Intel Core i5 6600k

Intel Core i5 6600k RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı (AMD): RX 570

RX 570 Ekran kartı (Nvidia): GTX 1050 Ti

GTX 1050 Ti DirectX: 12

12 Online bağlantı gereksinimi: 512 kbps

512 kbps Depolama alanı: 100 GB

Önerilen sistem gereksinimleri: