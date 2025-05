Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alamayacak Samsung telefonlar

Android 16 tabanlı One UI 8 alamayacak Samsung modelleri ortaya çıktı.

Galaxy S21 serisi de dahil olmak üzere birçok eski model yeni güncellemeye ne yazık ki ulaşamayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen Android 16 tabanlı yeni One UI 8 güncellemesini bu yılın ikinci yarısında uyumlu Galaxy akıllı telefonlara resmen sunmaya başlayacak. Ortaya çıkan son raporlar, yazılımın genel Beta sürümünün bu ayın sonlarında başlayabileceğini bizlere gösteriyor.

Gelen bu dikkat çekici ipuçları, Samsung’un One UI 7 güncellemesinde yaşanan bir dizi sorun ve gecikmenin ardından yeni arayüzün geliştirme takvimini hızlandırdığına işaret ediyor. Bu hafta Android 16’nın resmi tanıtımını sonrası One UI 8 yazılımına güncellenmeyecek tüm Samsung akıllı telefonların yer aldığı bir önizleme listesi yayınlandı.

Hangi Samsung modelleri artık güncelleme almayacak?

Gizmochina’nın haberine göre Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7’yi bazı cihazlara son büyük güncelleme olarak getirdi. Çok sayıda modelin bir sonraki Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesine ulaşamayacağı öğrenildi.

Samsung eğer mevcut yazılım politikasını değiştirmezse aşağıda yer alan telefon ve tabletlerin One UI 7’de takılı kalacağı ve yeni güncellemeyi alamayacağı söyleniyor:

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Tab S6 Lite (2022)

Galaxy Tab Active 4 Pro

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy M33

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy F14 5G

Teknoloji devi Google’ın yaptığı son açıklamalara göre Android 16 işletim sistemi Haziran ayının ortasında resmi olarak yayınlanacak. Güncellemeden ilk olarak uyumlu Google Pixel akıllı telefonlar yararlanabilecek.

Android 16’yı temel alan One UI 8 güncellemesinin Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 serisiyle birlikte Temmuz veya Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Şimdilik bu konuda şirketten resmi bir açıklama gelmese de güvenilir kaynaklardan gelen raporlar ısrarla bu olasılığa işaret ediyor.

Yeni katlanabilir telefonlar ile birlikte duyurulacak One UI 8 güncellemesi muhtemelen kısa süre sonrasında amiral gemisi Galaxy S25 serisi ve diğer akıllı telefonlara da ulaşacak.

Bu nesilde One UI 8’in Samsung Internet için yeni bir tasarım, DeX’te iyileştirmeler, güncellenmiş RAM Plus, daha akıcı animasyonlar ve Now Bar’da ayarlamalar gibi kademeli iyileştirmeler sunması bekleniyor.

One UI 8 alacak Samsung cihazları

Yakın zamanda ortaya çıkan raporlarda One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung modelleri ortaya çıkmıştı. Listede yer alan cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Son olarak Android 15 tabanlı One UI 7 alamayacak Samsung telefonlar listesine de göz atabilirsiniz.