Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi alamayacak Samsung telefonlar

- Android 16 tabanlı One UI 8 alamayacak Samsung modelleri ortaya çıktı.
- Galaxy S21 serisi de dahil olmak üzere birçok eski model yeni güncellemeye ne yazık ki ulaşamayacak.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, merakla beklenen Android 16 tabanlı yeni One UI 8 güncellemesini bu yılın ikinci yarısında uyumlu Galaxy akıllı telefonlara resmen sunmaya başlayacak. Ortaya çıkan son raporlar, yazılımın genel Beta sürümünün bu ayın sonlarında başlayabileceğini bizlere gösteriyor.
Gelen bu dikkat çekici ipuçları, Samsung’un One UI 7 güncellemesinde yaşanan bir dizi sorun ve gecikmenin ardından yeni arayüzün geliştirme takvimini hızlandırdığına işaret ediyor. Bu hafta Android 16’nın resmi tanıtımını sonrası One UI 8 yazılımına güncellenmeyecek tüm Samsung akıllı telefonların yer aldığı bir önizleme listesi yayınlandı.
Hangi Samsung modelleri artık güncelleme almayacak?
Gizmochina’nın haberine göre Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7’yi bazı cihazlara son büyük güncelleme olarak getirdi. Çok sayıda modelin bir sonraki Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesine ulaşamayacağı öğrenildi.
Samsung eğer mevcut yazılım politikasını değiştirmezse aşağıda yer alan telefon ve tabletlerin One UI 7’de takılı kalacağı ve yeni güncellemeyi alamayacağı söyleniyor:
- Galaxy S21
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Tab S6 Lite (2022)
- Galaxy Tab Active 4 Pro
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy M33
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy F14 5G
Teknoloji devi Google’ın yaptığı son açıklamalara göre Android 16 işletim sistemi Haziran ayının ortasında resmi olarak yayınlanacak. Güncellemeden ilk olarak uyumlu Google Pixel akıllı telefonlar yararlanabilecek.
Android 16’yı temel alan One UI 8 güncellemesinin Galaxy Z Fold 7 ve Flip 7 serisiyle birlikte Temmuz veya Ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Şimdilik bu konuda şirketten resmi bir açıklama gelmese de güvenilir kaynaklardan gelen raporlar ısrarla bu olasılığa işaret ediyor.
Yeni katlanabilir telefonlar ile birlikte duyurulacak One UI 8 güncellemesi muhtemelen kısa süre sonrasında amiral gemisi Galaxy S25 serisi ve diğer akıllı telefonlara da ulaşacak.
Bu nesilde One UI 8’in Samsung Internet için yeni bir tasarım, DeX’te iyileştirmeler, güncellenmiş RAM Plus, daha akıcı animasyonlar ve Now Bar’da ayarlamalar gibi kademeli iyileştirmeler sunması bekleniyor.
One UI 8 alacak Samsung cihazları
Yakın zamanda ortaya çıkan raporlarda One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung modelleri ortaya çıkmıştı. Listede yer alan cihazlar şu şekilde sıralanıyor:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Son olarak Android 15 tabanlı One UI 7 alamayacak Samsung telefonlar listesine de göz atabilirsiniz.