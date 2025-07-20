Tarihin en büyük sızıntısı: Apple ünlü YouTuber’a dava açtı

Apple, iOS 26 işletim sistemini erkenden sızdıran Jon Prosser'a dava açtı.

Prosser'ın bir kişiyi, Apple çalışanı Ethan Lipnik’in geliştirme iPhone’una erişim sağlamakla görevlendirdiği söyleniyor.

Apple buna karşılık olarak Prosser'dan hem tazminat hem de benzer sızıntıları engelleyecek bir mahkeme kararı çıkmasını umuyor.

YouTube’da yer alan en ünlü teknoloji kanallarından biri olan Jon Prosser, ciddi bir hukuki sorunla karşı karşıya kaldı. Apple, iOS 26 hakkında şirket içi bilgi edinmeye çalıştığı iddia edilen bir komplo nedeniyle kendisine dava açtı.

Prosser’ın bir Apple çalışanına ait iPhone’un hacklenmesini teşvik ettiği ve tüm bunların amacının henüz duyurulmamış yeni sistem özelliklerini sızdırmak olduğu iddia ediliyor. “Teknoloji tarihinin en büyük sızıntısı” olarak nitelendirilen bu olay mahkemede sonuçlanacak.

Apple, iOS 26 sızıntısı yüzünden soluğu mahkemede aldı

Davaya göre Prosser, çalışanı Ethan Lipnik’in arkadaşı Michael Ramacciotti’ye, geliştirme cihazına erişim karşılığında “para veya gelecekte iş” teklif etti. Ramacciotti’nin kodu elde etmek için yakın arkadaşlığını kullandığı, Lipnik’in evden uzakta olduğu zamanları takip ettiği ve ardından iPhone’a eriştiği iddia ediliyor.

Apple’a göre bu yaklaşım Prosser ile yapılan bir FaceTime görüşmesinde doruk noktasına ulaştı. Kendisine gerçek bir geliştirme iPhone’unda iOS 26 sürümü gösterildi.

Prosser’ın görüşmeyi kaydettiği, render’lar oluşturduğu ve görüntüleri YouTube videolarında kullandığı bildirildi. Bunların arasında Nisan ayında yayınlanan popüler “şimdiye kadarki en büyük iOS sızıntısı” da yer alıyordu.

Apple, videodaki daireyi tanıyan anonim bir kişinin ihbarı sayesinde olayı keşfettiklerini iddia ediyor. Ayrıca Ramacciotti’nin suçunu kabul ettiği ve Prosser’ı asıl başlatıcı olmakla suçladığı bir sesli mesaj da bulunuyor.

Lipnik işbirliği yapıp kaydı Apple’a vermesine rağmen, gizli bilgileri korumadığı gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bu da durumun ciddiyetini daha da artırıyor. Apple şimdi bilgilerin daha fazla ifşa edilmemesi için ihtiyati tedbir, tazminat ve jürili yargılama talep ediyor.

Prosser, X’te yaptığı açıklamada, “hiçbir şey planlamadığını” ve Apple ile görüşmeyi dört gözle beklediğini söyledi. Yetkisiz erişim hakkında hiçbir bilgisi olmadığını ve iOS tasvirlerinin doğrudan kayıtlardan değil, kaynakları koruyan yeniden yapılandırmalardan geldiğini iddia etti.

Bu olay sızıntı dünyasında bir emsal mi olacak, yoksa içerik üreticilerine karşı büyük bir marka savaşı mı olacak? Görünüşe göre karar mahkeme tarafından verilecek. İlerleyen haftalarda olayın neticelenmesiyle birlikte gidişatı daha somut bir şekilde göreceğiz.