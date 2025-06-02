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    One UI 8 bu telefonlar için son büyük güncelleme olacak

    Android 16 tabanlı One UI ile birlikte son büyük güncellemesini alacak olan Samsung Galaxy telefonlar ortaya çıktı.
    Samsung One UI 8
    • Samsung yakın zaman önce One UI 8 güncellemesinin Beta sürümünü Galaxy S25 serisinde test etmeye başladı.
    • Merakla beklenen kararlı sürüm ise bu yaz, muhtemelen Temmuz ayında karşımıza çıkacak.
    • Ortaya çıkan son raporlar, One UI 8 ile birlikte son büyük güncellemesini alacak modelleri bizlere gösteriyor.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 güncellemesini beklenenden daha erken tanıtacak. Çok sayıda Galaxy cihazına gelecek olan güncelleme, elbette ki bazı modeller için son büyük yazılım olacak.

    Şirket, One UI 7 güncellemesini hala kullanıcılarla buluşturmaya devam ediyor. Hatta yakın zaman önce güncelleme uygun fiyatlı Galaxy M15 5G’ye de ulaşmıştı. Samsung ayrıca One UI 8’in geliştirilmesine derinlemesine girmiş durumda.

    One UI 8 Beta programı amiral gemisi Samsung Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesine ulaşmış durumda. Merakla beklenen güncellemenin kararlı sürümünün ise bu yaz kullanıcıların karşısına çıkacağı konuşuluyor. Fakat ne yazık ki bu güncelleme, fiyat aralıklarındaki Galaxy cihazları için büyük yazılım yükseltmelerinin sonunu işaret ediyor.

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    One UI 8’den sonra artık güncelleme alamayacak modeller

    Gizmochina’nın haberine göre Android 16 tabanlı One UI 8 ile birlikte son büyük güncellemesini alacak Samsung Galaxy modelleri belli oldu. Listede yer alan cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

    • Galaxy S22
    • Galaxy S22+
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy A73 5G
    • Galaxy A53
    • Galaxy A33
    • Galaxy M05
    • Galaxy F14
    • Galaxy F05
    • Galaxy XCover 6 Pro
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab S8+
    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab A9
    • Galaxy Tab A9+

    Samsung Galaxy S22

    One UI 8 güncellemesi yukarıda yer alan cihazlar için son büyük güncelleme olsa da bu cihazlar One UI 8.1 veya 8.1.1 gibi küçük güncellemelerin yanı sıra güvenlik yamalarını da bir süre daha almaya devam edebilir.

    Google’ın Android 16 işletim sistemini önümüzdeki ayın başlarında yayınlamayı planlaması, Samsung’un hazırlık için daha az zamanı olduğu anlamına geliyor.

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    Samsung, One UI 8’in bu yaz (Haziran-Eylül ayları arasında) gelmeye başlayacağını ve Beta programının önümüzdeki günlerde başlayacağını doğruladı. Kesin tarih ise şimdilik ne yazık ki bilinmiyor.

    Son olarak yakın zamanda ortaya çıkan bazı raporlar, One UI 8 güncellemesi alamayacak Samsung Galaxy telefon modellerinin hangileri olacağını gözler önüne serdi. Ayrıca güncellemeyle uyumlu modellere de göz atabilirsiniz.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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