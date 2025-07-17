Katlanabilir iPhone’un fiyatı sızdırıldı: Cep yakacak

Katlanabilir iPhone'un 1.800 ila 200 dolar arası fiyatla raflara geleceği söyleniyor.

Analistler, cihazın üretim maliyetinin 759 dolar olduğunu vurguluyor.

Apple'ın bir diğer odak noktası ise Galaxy Z Fold 7'den daha ince bir tasarım ortaya koymak olarak belirtiliyor.

Samsung yakın zaman önce yeni katlanabilir amiral gemisi telefonu Galaxy Z Fold 7 ile karşımıza çıktı. Selefi ve rakiplerinden çok daha ince ve hafif bir yapıya sahip olan bu cihaz kısa sürede dünya çapında büyük ilgi gördü. Buna karşılık olarak Apple da bu pazara girmek için ciddiyetini artırmış görünüyor.

Fortune’dan gelen bilgilere göre Apple’ın uzun süredir söylentileri dolaşan ve 2026 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. İlk katlanabilir iPhone’unun Amerika Birleşik Devletleri’nde 1.800 ila 2.000 dolar arasında bir başlangıç fiyatına sahip olabileceği iddia ediliyor.

Apple’ın bir diğer odak noktası ise “ince tasarım” konusunda rakibi Samsung’un önüne geçmek olarak belirtiliyor. Şirket, katlanabilir iPhone’un Galaxy Z Fold 7’den daha ince bir yapıya sahip olabilmesi için kolları sıvadı.

iPhone Fold fiyatı ile dudak uçuklatacak

1.799 dolardan raflarda boy göstermeye başlayacağı tahmin edilen katlanabilir iPhone modeli, 1.599 dolardan başlayan MacBook Pro’dan ve bugüne kadarki en pahalı iPhone modeli olan iPhone 16 Pro Max’ten daha pahalı hale gelecek.

Küçük bir karşılaştırma yapmak gerekirse Samsung Galaxy Z Fold 7’nin başlangıç fiyatı 1.999,99 dolardan karşımıza çıkıyor. Bu da Apple’ın katlanabilir telefon pazarındaki rakipleriyle aynı fiyat politikası izlediğini bizlere gösteriyor.

Instant Digital’in aktardığı bilgilere göre katlanabilir iPhone’un en az 4,8 mm kalınlığa sahip olacağı söyleniyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse Temmuz başında görülen Samsung Galaxy Z Fold 7 modeli 4,2 mm kalınlığında ve bu da incelik açısından ona hafif bir avantaj sağlıyor.

Katlanabilir pazara Samsung’un 2019’daki lansmanından yıllar sonra giren Apple, ilk yinelemesinde bu düzeyde bir inceliğe ulaşmakta zorlanabilir. Fakat yine de Amerikan markasının bazı avantajları mevcut.

iPhone Fold’un kırışıksız tasarıma sahip 7,8 inç dahili ekrana sahip olacağı söyleniyor. Aynı zamanda cihazda 5,5 inç harici ekran, çift arka kamera, ön kamera ve Face ID yerine Touch ID özellikli bir güç düğmesi bulunacak.

Kırışıksız yüzeyin katlanabilir telefon pazarında bir ilk olacağı söyleniyor. Apple’ın bu teknoloji için Samsung Display ile ortaklık kurduğu ortaya çıktı.