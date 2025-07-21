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    Samsung Galaxy Z Fold 8 titanyum kaplamadan vazgeçecek

    Samsung Galaxy Z Fold  8, önceki modellerde kullanılan titanyum arka kaplamayı terk edecek. Şirket bunun yerine karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) tercih edecek.
    Galaxy Z Fold 8
    • Samsung'un önümüzdeki yaz tanıtacağı Galaxy Z Fold 8 ile ilgili Güney Kore'den ilk raporlar gelmeye başladı.
    • İddialara göre şirket, Galaxy Z Fold 8'de titanyum arka kaplamadan vazgeçecek.
    • Bunun yerine Samsung'un karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) tercih edeceği söyleniyor.

    Samsung bir sonraki amiral gemisi katlanabilir akıllı telefonunun tasarımını belirleyecek bir karar aldı. Önümüzdeki yaz piyasaya çıkması beklenen Galaxy Z Fold 8 modelinin geleceği, malzeme inovasyonunu endüstriyel pragmatizmle karşı karşıya getiren şirket içi bir tartışmanın merkezinde yer alıyor.

    Titanyum destekli gövdesiyle yeni Galaxy Z Fold 7, hafiflik ve dayanıklılığın zirvesini temsil ediyor. Fakat Güney Kore’den gelen son analizler, 2026’da beklenen model için olası bir yön değişikliğine işaret ediyor. Şirket, basit teknolojik tercihlerin ötesinde nedenlerle, zaten alışık olduğumuz başka bir malzemeye geri dönme planları kuruyor.

    Galaxy Z Fold 8 titanyum yerine CFRP’ye geri dönüyor

    Galaxy Z Fold 7’nin yapısal sağlamlığından ödün vermeden ince bir profil elde etmesini sağlayan metal olan titanyumun, karbon fiber takviyeli plastik (CFRP) lehine terk edileceği öne sürülüyor.

    Bu polimer kompozit aslında Samsung için pek de yeni bir şey değil. Bu son eklemenin getirdiği çığır açan gelişmeden önce, Galaxy Z Fold 3’ten bu yana katlanabilir modellerin omurgasını oluşturuyordu. Ancak serinin ilk modelleri, daha ağır ve daha geleneksel bir çözüm olan paslanmaz çelik bir plakaya dayanıyordu.

    Samsung Galaxy Z Fold 7

    CFRP mükemmel bir mukavemet-ağırlık oranı sunsa da premium hissiyat ve kusursuz mekanik performans açısından titanyumdan farklı bir konumda bulunuyor.

    Samsung’un değişikliğinin perde arkası ne?

    Bu potansiyel geri dönüşün ardındaki nedenler biraz karmaşık görünüyor. Mevcut jeopolitik ve ekonomik ortamdan kaynaklanıyor. Titanyum tedarik zinciri, özellikle de tüketici elektroniği için ihtiyaç duyulan yüksek kaliteli titanyum, kırılgan bir ekosistemdir.

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    Samsung, Çin’deki tedarikçilerinden metal tedarikinde giderek artan zorluklarla karşılaşacak gibi görünüyor. Washington ve Pekin arasında süregelen ticaret gerginlikleri, stratejik hammaddelerin maliyetlerinde ve bulunabilirliğinde belirsizlik ve oynaklık yaratarak durumu daha da kötüleştiriyor.

    Bu nedenle titanyum, üretimi daha istikrarlı ve jeopolitik dalgalanmalara daha az maruz kalan CFRP’ye kıyasla daha az güvenilir bir kaynak haline geldiği belirtiliyor.

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    Samsung Galaxy Z Fold 8 için olası bir karbon fiber dönüşü, yalnızca teknik bir yenilemeyi değil, aynı zamanda dış koşulların da dikte ettiği bir tercihi temsil edecek. Bu dikkat çeken değişiklik, katlanabilir cihazın nihai tasarımını etkileyebilir.

    Cihaz ayrıca Galaxy Z Fold 7’nin sunduğu incelik ve premium hissin bir kısmını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalabilir. Bu nedenle Samsung bir sonraki adımlarını dikkatlice değerlendirmek zorunda görünüyor.

    Son olarak geçtiğimiz günlerde Samsung Display’in Apple ile anlaşarak katlanabilir iPhone için “kırışıksız ekran” tedarik edeceği ortaya çıkmıştı. Daha sonra firma bu ekranı Galaxy Z Fold 8’de de kullanmaya karar verdi.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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