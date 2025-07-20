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    Ultra ince iPhone 17 Air’ın “minik” pil kapasitesi ortaya çıktı

    Ultra ince tasarımıyla öne çıkacak iPhone 17 Air modelinin pil kapasitesi netleşti. Apple, yazılımsal ve alternatif çözümlerle bataryayı iyileştirmeyi planlıyor.
    iPhone 17
    • Ultra ince iPhone 17 Air'ın 2.800 mAh pil kapasitesiyle geleceği söyleniyor.
    • Apple'ın hafif ve ince tasarımı korumak adına bataryadan feragat ettiği ifade ediliyor.
    • Yine de şirket, yazılımsal ve alternatif bazı yöntemler sayesinde cihazın pil ömrünü artırmayı hedefliyor.

    Apple sonbahar etkinliğinde “ultra ince” tasarımlı yeni telefonuyla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edecek bu cihaz, göz alıcı bir incelik ve işlevsel yeteneklere ev sahipliği yaparak. Söz konusu model, serinin alışıldık “Plus” seçeneğinin koltuğunu tümüyle devralarak karşımıza çıkacak.

    Merakla beklenen iPhone 17 Air’ın pil gücüyle ilgili daha önce çeşitli tartışmalar sızdırılmıştı. Neredeyse tüm kaynaklar cihazın “küçük” bataryasında hemfikir oldu. Şimdi ise gelen son raporlar, bu söylentileri de doğrulayarak cihazdan neler bekleyebileceğimize dair önemli ipuçlarını karşımıza çıkardı.

    iPhone 17 Air, 2.800 mAh pil ile donatılacak

    Yeni söylentilere göre Apple, iPhone 17 Air cihazını diğer modellere göre çok daha küçük bir bataryayla donatmayı planlıyor. Küçük bir örnek vermek gerekirse, mevcut iPhone 16 serisinin 3.560 ila 4.680 mAh batarya kapasitesine kıyasla, yeni cihazın yaklaşık 2.800 mAh pille donatılacağı söyleniyor.

    Apple, aşırı inceliği güçlü bir bataryayla birleştirmenin sihirli formülünü henüz bulamadı. Dolayısıyla şirketin “ultra ince tasarım” hedefinde bazı konulardan feragat etmesi gerekiyordu. Maalesef ilk kesintiler de batarya tarafından gelmiş gibi görünüyor.

    iPhone 17

    iOS 26 ile pil ömrü optimize edilecek

    Apple’ın azalan pil kapasitesini telafi etmek için iOS 26’da Uyarlanabilir Güç Modu adlı bir yazılım özelliğine güvendiği bildiriliyor. Bu akıllı mod, yapay zeka kullanarak kullanıma bağlı olarak tüketimi optimize edecek.

    İlk dahili testler, kullanıcıların yalnızca yüzde 60 ila yüzde 70’inin şarj etmeden tam bir gün dayanabildiğini gösteriyor. Diğer iPhone’larda ise bu oran yüzde 80 ila yüzde 90 oranında karşımıza çıkıyor.

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    Pil ömrünün akıllı telefon satın alırken en önemli faktörlerden biri olduğu düşünüldüğünde, bu durum ciddi bir endişe kaynağı gibi görünüyor. Zira günümüzde birçok tüketicinin yeni bir cihaz almadan önce baktığı ilk kriterlerden biri, cihazın batarya kapasitesi olarak biliniyor.

    iPhone 17 Air özel bir kılıf ile gelecek

    Apple’ın kullanıcılarına yardımcı olmak için bir pil kılıfı aksesuarını yeniden piyasaya sürmeyi düşündüğü bildiriliyor. Daha önce iPhone 11 veya MagSafe sürümünde sunulan bu tür bir koruma, cihazı korurken pil ömrünü de uzatmaya yardımcı olacak.

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    Yeni iPhone modeli, pil ömründen ödün vermek pahasına bile olsa ultra ince ve hafif bir akıllı telefon arayanlara hitap edecek. iPhone 17 Air oldukça şık ve modern bir tasarıma sahip olsa da azalan pil ömrü yoğun kullanıcılar için sorun teşkil edebilir. Bu nedenle Apple, buna rağmen kusursuz bir deneyim sunmak için akıllı yazılım ve aksesuarların bir kombinasyonuna güvenecek gibi duruyor.

    iPhone 17 Air modeli serinin diğer üyeleri olan iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max ile birlikte bu yılın Eylül ayında resmi olarak tanıtılacak. Yakın tarihli sızıntılar, beklenen lansman etkinliğinin 8-10 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Fakat şu anda Apple’dan konuyla alakalı resmi bir onay gelmediğini de ekleyelim.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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