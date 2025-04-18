One UI 8 (Android 16) güncellemesi için uyumlu Samsung telefonlar

- Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı.
- Çok sayıda Galaxy telefon ve tablet cihazına gelecek güncellemenin uyumlu olduğu modeller sıralandı.
- Galaxy S21 FE ve Galaxy Z Fold & Flip 4 de dahil birçok cihazın yeni güncellemeyi destekleyeceği ifade edildi.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 kullanıcı arayüzü için çalışmalarına devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, yazılım güncellemesi için yol haritasını değiştiriyor.
One UI 7’nin Galaxy S24 serisi ve diğer modellerde dağıtımı devam ederken, şirket içi dikkat şimdiden bir sonraki aşamaya kayıyor. En önemli değişiklik belirli bir fonksiyonla ilgili değil, doğrudan yayın metodolojisinin kendisiyle ilgili oluyor.
Samsung, 2018 yılında doğan One UI ekosisteminin tarihinde bir ilke imza atacak. Şirket bir büyük güncelleme ile diğeri arasındaki ara sürümleri ortadan kaldıracak. Anlaşılan o ki One UI 7.1 ya da benzeri bir sürümü görmeden doğrudan 8. versiyona adım atacağız.
Şirketin bu beklenmedik hamlesi, mevcut One UI 7’nin henüz desteklenen cihazların tamamına ulaşmadığı bir bağlamda ortaya çıkıyor. Markanın bu noktada temel stratejisi, geliştirme döngülerini optimize etme veya belki de yazılımı yaklaşan donanım sürümleriyle daha hızlı uyumlu hale getirme isteğini ortaya koyuyor.
Hangi Samsung telefonlar One UI 8 (Android 16) güncellemesini alacak?
Alışık olduğumuz gibi şirket yine güncellemeyi alacak cihazların resmi listesini yayınlamadı. Ancak SamMobile’ın haberine göre ortaya oldukça makul bir liste çıktı.
Dikkat çeken bu iddialar, Samsung’un yazılım destek politikalarına ve çeşitli ürünlerin piyasaya sürülme zaman çerçevesine dayandırılıyor. Bu bağlamda Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung Galaxy telefonlar şu şekilde sıralanıyor:
Galaxy S serisi
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
Galaxy F serisi
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
Galaxy M serisi
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover serisi
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
Son olarak yukarıda yer alan listenin tamamen gösterge niteliğinde olduğunu ve özellikle de Beta aşamaları yaklaştıkça Samsung tarafından gelecekte onaylanabileceğini ya da değiştirilebileceğini vurgulamak isteriz.
Son olarak yakın zaman önce Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini hangi Samsung telefonların ne zaman alacağına ilişkin bir raporun sızdırıldığını hatırlatalım. İlgili habere tıklayarak güncelleme alacak cihazları kontrol edebilirsiniz.