One UI 8 (Android 16) güncellemesi için uyumlu Samsung telefonlar

Samsung'un Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesi ile ilgili ilk bilgiler ortaya çıktı.

Çok sayıda Galaxy telefon ve tablet cihazına gelecek güncellemenin uyumlu olduğu modeller sıralandı.

Galaxy S21 FE ve Galaxy Z Fold & Flip 4 de dahil birçok cihazın yeni güncellemeyi destekleyeceği ifade edildi.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 16 işletim sistemini temel alan yeni One UI 8 kullanıcı arayüzü için çalışmalarına devam ediyor. Ortaya çıkan son raporlara göre şirket, yazılım güncellemesi için yol haritasını değiştiriyor.

One UI 7’nin Galaxy S24 serisi ve diğer modellerde dağıtımı devam ederken, şirket içi dikkat şimdiden bir sonraki aşamaya kayıyor. En önemli değişiklik belirli bir fonksiyonla ilgili değil, doğrudan yayın metodolojisinin kendisiyle ilgili oluyor.

Samsung, 2018 yılında doğan One UI ekosisteminin tarihinde bir ilke imza atacak. Şirket bir büyük güncelleme ile diğeri arasındaki ara sürümleri ortadan kaldıracak. Anlaşılan o ki One UI 7.1 ya da benzeri bir sürümü görmeden doğrudan 8. versiyona adım atacağız.

Şirketin bu beklenmedik hamlesi, mevcut One UI 7’nin henüz desteklenen cihazların tamamına ulaşmadığı bir bağlamda ortaya çıkıyor. Markanın bu noktada temel stratejisi, geliştirme döngülerini optimize etme veya belki de yazılımı yaklaşan donanım sürümleriyle daha hızlı uyumlu hale getirme isteğini ortaya koyuyor.

Hangi Samsung telefonlar One UI 8 (Android 16) güncellemesini alacak?

Alışık olduğumuz gibi şirket yine güncellemeyi alacak cihazların resmi listesini yayınlamadı. Ancak SamMobile’ın haberine göre ortaya oldukça makul bir liste çıktı.

Dikkat çeken bu iddialar, Samsung’un yazılım destek politikalarına ve çeşitli ürünlerin piyasaya sürülme zaman çerçevesine dayandırılıyor. Bu bağlamda Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung Galaxy telefonlar şu şekilde sıralanıyor:

Galaxy S serisi

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F serisi

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M serisi

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover serisi

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

Son olarak yukarıda yer alan listenin tamamen gösterge niteliğinde olduğunu ve özellikle de Beta aşamaları yaklaştıkça Samsung tarafından gelecekte onaylanabileceğini ya da değiştirilebileceğini vurgulamak isteriz.

Son olarak yakın zaman önce Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini hangi Samsung telefonların ne zaman alacağına ilişkin bir raporun sızdırıldığını hatırlatalım. İlgili habere tıklayarak güncelleme alacak cihazları kontrol edebilirsiniz.