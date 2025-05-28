Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7, One UI 8 ile kutudan çıkacak

Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesiyle çalışacak.

Şirketin üst düzey katlanabilir telefonu, yeni güncellemeyi çalıştıran ilk cihazlar olarak karşımıza çıkacak.

Merakla beklenen modeller bu yılın Temmuz ayında duyurulacak.

Geçtiğimiz Nisan ayındaki söylentileri doğrulayan Samsung, henüz piyasaya sürülmemiş Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’nin Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 ile küresel pazara sunulacağını doğruladı. Markanın katlanabilir ürün serisi, hem sistemin hem de arayüzün en son sürümüyle ilk kez piyasaya sürülecek.

Hızlıca geriye dönüp baktığımızda, Samsung’un katlanabilir telefonları her zaman yaklaşık bir yıl önce yayınlanan bir Android sürümüyle piyasaya çıkıyordu. Bunun nedeni Google’ın sistemin yeni versiyonunu ancak yıl sonunda, Z serisinin lansmanından sonra yayınlamasıydı. Merakla beklenen cihazlar, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesiyle kutudan çıkış yapacak.

Android 16 tabanlı One UI 8 yolda

Şirketin gündemindeki yön değişikliği, Google’ın 2025’in ilk yarısında büyük bir Android güncellemesi getirmeye karar vermesinin bir yansıması olarak gerçekleşecek. Yeni işletim sisteminin takvimi, daha önce gördüğümüz gibi, ikinci çeyrekte büyük bir sürüm ve son çeyrekte küçük bir sürüm olmak üzere yılda iki büyük güncelleme içerebilir.

Samsung, Android’in ve dolayısıyla One UI’ın yeni sürümünün daha hızlı kullanıma sunulması için Google ile yakın bir şekilde çalıştığını iddia ediyor. Henüz teyit edilmemiş olsa da her şey bu uygulama takviminin bundan sonra norm olacağını gösteriyor.

SamMobile’ın haberine göre markanın katlanabilir cihazlarının sistemin yeni özelliklerini ve arayüzü nasıl taşıyacağını görmek ilginç olacak. Fakat Galaxy S25 serisinde test edilen One UI 8’in Beta sürümü büyük gelişmeler ortaya koymadı.

Güncellemenin yalnızca mevcut özellikleri iyileştirmeye odaklandığı görülüyor. Belki de yeni Z serisi akıllı telefonlarda Galaxy AI yapay zeka fonksiyonları tanıtılacak. Fakat yine de kesin bir onay için lansmanı beklememiz gerekecek.

Onayını beklememiz gereken bir diğer nokta ise şimdilik Galaxy Z Flip 7 FE olarak adlandırılan daha uygun fiyatlı bir katlanabilir cihazın piyasaya sürülmesi olacak. Bütçe dostu cihaz, katlanabilir telefonları daha erişilebilir hale getirmeye odaklanacak.

Samsung’un merakla beklenen yeni katlanabilir telefonlarının Temmuz ayında duyurulması bekleniyor. İddialara göre şirket, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini de ilk kez burada kullanıcılarla buluşturacak.

One UI 8 alacak Samsung telefonlar belli oldu

Ortaya çıkan son raporlara göre One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung telefon ve tabletler şunlar olacak:

Galaxy S serisi:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24+

Galaxy S24

Galaxy S24 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy Z serisi:

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A serisi:

Galaxy A73

Galaxy A56

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A36

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G)

Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy A16 (LTE+5G)

Galaxy A06

Galaxy Tab serisi:

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy F serisi:

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F16

Galaxy F15

Galaxy F06

Galaxy M serisi:

Galaxy M56

Galaxy M55s

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M16

Galaxy M15

Galaxy M06

Galaxy XCover serisi: