Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7, One UI 8 ile kutudan çıkacak

- Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Z Flip 7 kutudan çıkar çıkmaz Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesiyle çalışacak.
- Şirketin üst düzey katlanabilir telefonu, yeni güncellemeyi çalıştıran ilk cihazlar olarak karşımıza çıkacak.
- Merakla beklenen modeller bu yılın Temmuz ayında duyurulacak.
Geçtiğimiz Nisan ayındaki söylentileri doğrulayan Samsung, henüz piyasaya sürülmemiş Galaxy Z Fold 7 ve Galaxy Z Flip 7’nin Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8 ile küresel pazara sunulacağını doğruladı. Markanın katlanabilir ürün serisi, hem sistemin hem de arayüzün en son sürümüyle ilk kez piyasaya sürülecek.
Hızlıca geriye dönüp baktığımızda, Samsung’un katlanabilir telefonları her zaman yaklaşık bir yıl önce yayınlanan bir Android sürümüyle piyasaya çıkıyordu. Bunun nedeni Google’ın sistemin yeni versiyonunu ancak yıl sonunda, Z serisinin lansmanından sonra yayınlamasıydı. Merakla beklenen cihazlar, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesiyle kutudan çıkış yapacak.
Android 16 tabanlı One UI 8 yolda
Şirketin gündemindeki yön değişikliği, Google’ın 2025’in ilk yarısında büyük bir Android güncellemesi getirmeye karar vermesinin bir yansıması olarak gerçekleşecek. Yeni işletim sisteminin takvimi, daha önce gördüğümüz gibi, ikinci çeyrekte büyük bir sürüm ve son çeyrekte küçük bir sürüm olmak üzere yılda iki büyük güncelleme içerebilir.
Samsung, Android’in ve dolayısıyla One UI’ın yeni sürümünün daha hızlı kullanıma sunulması için Google ile yakın bir şekilde çalıştığını iddia ediyor. Henüz teyit edilmemiş olsa da her şey bu uygulama takviminin bundan sonra norm olacağını gösteriyor.
SamMobile’ın haberine göre markanın katlanabilir cihazlarının sistemin yeni özelliklerini ve arayüzü nasıl taşıyacağını görmek ilginç olacak. Fakat Galaxy S25 serisinde test edilen One UI 8’in Beta sürümü büyük gelişmeler ortaya koymadı.
Güncellemenin yalnızca mevcut özellikleri iyileştirmeye odaklandığı görülüyor. Belki de yeni Z serisi akıllı telefonlarda Galaxy AI yapay zeka fonksiyonları tanıtılacak. Fakat yine de kesin bir onay için lansmanı beklememiz gerekecek.
Onayını beklememiz gereken bir diğer nokta ise şimdilik Galaxy Z Flip 7 FE olarak adlandırılan daha uygun fiyatlı bir katlanabilir cihazın piyasaya sürülmesi olacak. Bütçe dostu cihaz, katlanabilir telefonları daha erişilebilir hale getirmeye odaklanacak.
Samsung’un merakla beklenen yeni katlanabilir telefonlarının Temmuz ayında duyurulması bekleniyor. İddialara göre şirket, Android 16 tabanlı One UI 8 güncellemesini de ilk kez burada kullanıcılarla buluşturacak.
One UI 8 alacak Samsung telefonlar belli oldu
Ortaya çıkan son raporlara göre One UI 8 güncellemesini destekleyecek Samsung telefon ve tabletler şunlar olacak:
Galaxy S serisi:
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24+
- Galaxy S24
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23+
- Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22+
- Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
Galaxy Z serisi:
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
Galaxy A serisi:
- Galaxy A73
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A53
- Galaxy A36
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G)
- Galaxy A14 (LTE+5G)
- Galaxy A16 (LTE+5G)
- Galaxy A06
Galaxy Tab serisi:
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S9 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 Ultra (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8+ (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab S8 (Wi-Fi/5G)
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
Galaxy F serisi:
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F16
- Galaxy F15
- Galaxy F06
Galaxy M serisi:
- Galaxy M56
- Galaxy M55s
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M16
- Galaxy M15
- Galaxy M06
Galaxy XCover serisi:
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro