PlayStation 6, PS5 Pro’dan iki kat yüksek performans sunacak

Ortaya çıkan son raporlara göre PlayStation 6, PS5 Pro'dan çok daha yüksek performans sunacak.

2027 yılında duyurulması beklenen cihazın 8K çözünürlük, gelişmiş ışın izleme ve ray tracing gibi özelliklerle donatılacağı söyleniyor.

Öte yandan PS6'nın ev konsolu sürümünün yanı sıra taşınabilir bir seçeneğe de sahip olacağı vurgulanıyor.

PlayStation 6 oyun konsolu ile ilgili yeni söylentiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Gelen en son sızıntılar, Sony’nin yaklaşan konsolunun potansiyel yeteneklerini analiz etmeye odaklanan Law is Dead programından Tom Moore’un canlı yayınından kaynaklanıyor.

Paylaşılan bilgilere göre PS6 ultra yüksek performanslı oyunların geleceğini şekillendiren önemli ölçüde gelişmiş yeteneklere sahip olacak. Analizler, konsolun PS5 Pro’nun iki katı performansa sahip olacağını ve grafik performansının RTX 4090’a eşit veya daha üstün olabileceğini bizlere gösteriyor.

Bu da AMD’nin çipi yeni UDNA GPU mimarisiyle ve mevcut konsollarda kullanılan Zen 2’ye göre önemli bir sıçrama olan Zen 5 CPU ile birlikte uygulama olasılığına dayanıyor.

PlayStation 6 özellikleri ortaya çıktı

Bir sonraki PlayStation konsolu 120 fps’de 4K çözünürlüğe ulaşma veya 60 fps’de 8K’ya atlama yeteneğiyle son derece akıcı bir oyun deneyimi tanımlamayı hedefliyor.

PSSR yükseltme teknolojisi, modern akıllı TV’lerde halihazırda mevcut olan yeteneklerden yararlanarak daha karmaşık grafik ayarlarının benimsenmesini destekleyecek. Sony ayrıca yapay zeka tabanlı işleme teknolojisi ve yüzde 20 daha hızlı olan standart işleme ekleyerek ışın izlemeyi iki kat hızda uygulayabilir.

Bu yenilikler için zaman çerçevesi, GTA 6’nın Mayıs 2026’da piyasaya sürülmesinin planlandığı düşünüldüğünde tutarlı görünüyor. Sony’nin 2027’de beklenen bir sonraki konsolu bu nedenle oyunun ve gelecekteki yapımların yüksek grafik taleplerini karşılamak için teknik olarak hazır olacak. Yeni nesil konsolların belirli geliştirme teknolojilerini nasıl ele alacağına dair ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

DirectX 12 Work Graphs özelliği oyun geliştirmenin ayrılmaz bir parçası olmaya hazırlanırken, özellikle de nesil geçiş döneminde PlayStation 6 ve yaklaşan Xbox’ta yaygın olarak benimsenmeyecek. Konsollarda bu özellikten önemli performans iyileştirmeleri görmemiz biraz zaman alacak.

Sony yeni bir taşınabilir konsol hazırlıyor

Şu anda Sony ve Microsoft’un yeni nesil oyun konsolları ile ilgili haberlerle oldukça nadir karşılaşıyoruz. Fakat iki cihazın da geliştirme sürecinde olduğu doğrulandı.

Bir sonraki Xbox hakkındaki söylentiler nadirken, PlayStation 6 hakkındaki doğrulanmamış bilgiler, iki farklı sürümde piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Bunlardan bir ev konsolu, diğeri ise bir taşınabilir konsol olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

Taşınabilir versiyonu Xbox Series S’den daha güçlü olacak ve PlayStation 5 oyunlarını yerel olarak çalıştırabilecek. Fakat performansının tam potansiyeline ulaşması için geliştiricilerin belirli optimizasyonlar yapması gerekebilir.