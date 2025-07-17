iOS 26 genel Beta sürümü haftaya çıkacak

Apple'ın iOS 26 genel Beta sürümünü haftaya yayınlaması bekleniyor.

İddialara göre kullanıcılar 23 Temmuz'dan itibaren güncellemeye ulaşabilecek.

iOS 26'nın Liquid Glass arayüzü, Apple Games uygulaması, yenilenen Telefon ve Kamera gibi uygulamaları daha fazla kullanıcı tarafından test edilebilecek.

Apple bu yılki WWDC25 etkinliğinde yeni işletim sistemini duyurdu. iOS 26 işlevsel yenilikleriyle iPhone topluluğunda büyük bir beklenti yarattı Geliştiriciler yeni tasarımın keyfini bir aydan uzun süredir çıkarırken, diğer kullanıcılar ise geleneksel olarak Temmuz ayında kullanıma sunulan genel Beta sürümünü bekliyor.

Bloomberg’den Mark Gurman’ın sosyal medyadan paylaştığı bilgilere göre bu bekleyiş pek de uzun sürmeyecek. Şirket önümüzdeki hafta iOS 26 genel Beta sürümü ile karşımıza çıkacak. Gurman, beklenen sürümün 23 Temmuz civarında kullanıcılarla buluşabileceğini iddia ediyor. Güvenilir kaynaklardan gelen bu dedikodular beklentileri daha da artırıyor.

Apple’ın 23 Temmuz’da sunacağı tek şey iOS 26 genel Beta sürümü olmayacak. Bunun yanı sıra şirket ayrıca iPadOS 26, macOS 26 Tahoe, tvOS 26 ve watchOS 26 gibi yazılımlarının da genel Beta sürümlerini yayınlayacak.

Apple’ın “genel Beta” takvimi bu yıl biraz sarktı

Teknoloji devi Apple bu yıl alışılmış “genel Beta” yayın takviminden önemli bir sapma gerçekleştiriyor. Şirket, yaz Beta sürümlerini şimdiye kadar genellikle Temmuz ortalarında yayınlamıştı.

Fakat Apple, iOS 26 işletim sisteminde daha farklı bir model izliyor gibi görünüyor. Küçük bir karşılaştırma yapmak için önceki yıllarda yayınlanan genel Beta sürümlerinin yayın tarihlerine aşağıdan göz atabilirsiniz:

iOS 18: 15 Temmuz 2024

15 Temmuz 2024 iOS 17: 12 Temmuz 2023

12 Temmuz 2023 iOS 16: 12 Temmuz 2022

12 Temmuz 2022 iOS 15: 30 Haziran 2021

30 Haziran 2021 iOS 14: 9 Temmuz 2020

9 Temmuz 2020 iOS 13: 24 Haziran 2019

iOS 26 işletim sistemi iPhone ekosistemine önemli iyileştirmeler getiriyor. En dikkat çekici değişikliklerden biri olan Liquid Glass arayüzü, kullanıcı deneyimini modernleştiren daha yuvarlak ve şeffaf öğeler sunuyor.

Bu görsel iyileştirme, Telefon ve Kamera gibi yeniden tasarlanmış uygulamaların yanı sıra oyun yelpazesini genişleten yeni bir Apple Games uygulaması da kullanıcıların dikkatini çekiyor.

Apple’ın Beta programına nasıl kayıt olunur?

Apple’ın Beta programına ücretsiz bir şekilde kayıt olabilirsiniz. Bunun için cihazınızdan beta.apple.com adresine gidin ve Apple’ın web sitesinde kullandığınız e-posta adresini “Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme > Beta Güncellemeleri” bölümüne girmeyi de içeren adımları izleyin.

Her zaman olduğu gibi herhangi bir sorunla karşılaşmanız ihtimaline karşı Beta sürümlerini yüklemeden önce verilerinizi yedeklemenizi öneriyoruz. Tüm güncellemeler geliştirici Beta sürümünde mevcut.