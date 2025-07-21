Bütçe dostu Samsung Galaxy F36 5G çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung bütçe dostu Galaxy F36 5G'yi resmi olarak tanıttı.

Uygun fiyatlı cihaz, Exynos 1380 yonga seti ve 120 Hz'lik ekranıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk olarak Hindistan'da satışa sunulan model, henüz ilk günden yoğun bir ilgiyle karşılaşıyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Hindistan pazarı için yeni orta sınıf akıllı telefon modelini resmi olarak tanıttı. Bütçe dostu bir yapıya sahip olan Galaxy F36 5G resmen duyuruldu.

Şık bir tasarıma sahip cihaz, yüksek yenileme hızına sahip ekranı ve Exynos yonga setiyle öne çıkıyor. 120 Hz’lik ekranıyla kullanıcı konforunu artıran telefonda Samsung’un geliştirdiği Exynos 1380 yonga setine yer veriliyor.

Samsung Galaxy F36 5G özellikleri

Ekran: Gorilla Glass Victus Plus korumalı 6,7 inç Super AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı

Gorilla Glass Victus Plus korumalı 6,7 inç Super AMOLED ekran, Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 RAM kapasitesi: 6 GB ve 8 GB RAM

6 GB ve 8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama alanı, microSD ile genişletilebilir

128 GB dahili depolama alanı, microSD ile genişletilebilir Selfie kamerası: 13 MP (f/2.2) ön kamera

13 MP (f/2.2) ön kamera Arka kamera: 50 MP ana sensör (OIS; f/1.8), 8 MP ultra geniş sensör (f/2.2) ve 2 MP makro sensör (f/2.4)

50 MP ana sensör (OIS; f/1.8), 8 MP ultra geniş sensör (f/2.2) ve 2 MP makro sensör (f/2.4) Bağlantı: 5G, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.3 ve GPS desteği

5G, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.3 ve GPS desteği Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 5.000 mAh pil

25W şarjlı 5.000 mAh pil Boyutlar: 164,4 x 77,9 x 7,7 mm

164,4 x 77,9 x 7,7 mm Ağırlık: 197 gram

197 gram İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7 kullanıcı arayüzü

Samsung’un uygun fiyatlı telefon modeli suni deri arka yüzeye ve kamera dizisini barındıran hap şeklinde bir modüle sahip. Bu modelde yan taraftaki güç düğmesine entegre edilmiş bir biyometrik okuyucu, ikinci bir operatör SIM kartı ve bir microSD kart için ortak alan sağlayan hibrit bir yuva bulunuyor.

Samsung Galaxy F36 5G modeli Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç Super AMOLED ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızına sahip ekran, akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor. Ayrıca çizilmelere ve darbelere karşı koruyucu bir katman olarak Gorilla Glass Victus Plus kullanılıyor.

Exynos 1380 mobil işlemci, 6 GB veya 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanıyla destekleniyor. Batarya, 25W şarj destekli 5.000 mAh kapasiteye sahip. Bağlantı tarafında 5G mobil ağları, Wi-Fi AC, Bluetooth 5.3 ve GPS destekleri mevcut.

Android 15 işletim sistemini temel alan cihaz One UI 7 arayüzü ile çalışıyor. Galaxy F36 5G’nin kamera kurulumu optik görüntü sabitleme (OIS) özellikli ve 4K video çekebilen 50 MP ana kamerayla tamamlıyor. Ayrıca telefonda 8 MP ultra geniş açılı sensör, 2 MP makro sensör ve selfie’ler için 13 MP ön kamera yer alıyor.

Samsung Galaxy F36 5G fiyatı

Bütçe dostu yeni Samsung telefonu kırmızı, menekşe ve siyah olmak üzere üç renk seçeneğiyle ilk olarak Hindistan pazarında satışa çıktı. Cihaz 17.499 INR (yaklaşık 8 bin TL) başlangıç fiyatıyla tüketicilerle buluşuyor.