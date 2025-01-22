MrBeast, TikTok’u satın almak istiyor: “Biz ciddiyiz, teklifimiz hazır”

MrBeast olarak da tanınan ünlü sosyal medya fenomeni Jimmy Donaldson, TikTok'u satın almakla ilgileniyor.

ABD başkanı Donald Trump, TikTok yasağını geçici süreliğine kaldırsa da platformun yarısını ABD'li bir şirketin satın almasını istiyor.

MrBeast'in yanı sıra yakın tarihli raporlarda, milyarder iş insanı Elon Musk'ın da platformu satın almakla ilgilendiği ortaya çıktı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde “TikTok bilmecesi” devam ediyor. Geçen Pazar günü erişim engeline çarptırılan ve ABD başkanı Donald Trump’ın emriyle kısa süre içinde yeniden açılan platformun ülkedeki akıbeti belirsizliğini koruyor. Trump yasağa neden olan yasayı 75 günlüğüne ertelerken, bu süre zarfında Çinli şirketin bir çözüm ortaya koyması bekleniyor.

Donald Trump’ın ABD başkanı olarak göreve gelmesiyle TikTok yasağı en azından geçici olarak çözüldü. Google ve Apple uygulama mağazalarına yalnızca birkaç saat uzaklıkta olan uygulama, şu anda ülkede yeniden çalışıyor. Fakat platformun akıbetiyle ilgili pembe dizi gelecekte de devam edecek gibi görünüyor. Popüler sosyal ağ hala satın alma hedefi olmaya devam ediyor ve her geçen gün taliplisi artıyor.

Elon Musk ve MrBeast gibi isimler TikTok’un kapısında kuyruk oluşturdu

ABD lideri Donald Trump geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda platformun en az yüzde 50’sini satabileceğini ifade etti. ByteDance’te satış ihtimali hala devam ederken, hükümette çalışan Elon Musk ve platformun en büyük fenomenlerinden biri olan MrBeast gibi ünlüler de satın alma teklifiyle ilgileniyor.

MrBeast olarak bilinen Jimmy Donaldson, karşılaştığı zorluklar ve şaşırtıcı yatırımlarıyla dünya çapında ünlü bir influencer olarak tanınıyor. Başarılı sosyal medya fenomeni platformu satın almakla gerçekten ilgileniyor gibi görünüyor.

MrBeast’in avukatı CNN Internacional’a verdiği röportajda, büyük bir teklif için bir grup yatırımcıyı organize ettiğini söyledi. Ayrıca ünlü fenomen TikTok’ta paylaştığı bir videoda şunları söyledi: “Bir grup milyarderle bir toplantıdan yeni çıktım. TikTok, biz ciddiyiz. Size bir teklifimiz hazır.”

MrBeast tarafından sunulan teklif “TikTok’u kurtarmayı” amaçlıyor. Fakat Trump hükümeti ile Çin platformu arasındaki müzakerelerin başka uçlara doğru gitmesi de mümkün görünüyor. Müzakerelerin gidişatına ilişkin henüz bir bilgi bulunmadığından dolayı 75 günlük sürenin bitiminden sonra ne olacağı şu anda akıllarda soru işareti bırakıyor.

Son olarak Çin’deki bazı bilim insanları, TikTok’un gerçekten de “beyin çürümesine” yol açıp açmadığını araştırdı. Dikkat çeken bilimsel araştırmanın detaylarına habere tıklayarak göz atabilirsiniz.