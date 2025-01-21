Donald Trump, TikTok yasağını 75 gün erteledi

ABD başkanı Donald Trump göreve geldiği ilk gün TikTok yasağını kaldırdı.

Trump, TikTok'un yasaklanmasına neden olan yasayı 75 gün süreyle erteledi.

ABD'deki akıbeti soru işaretleri barındıran TikTok'un ülkedeki operasyonlarının yarısının ABD'li bir şirkete satılması bekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri başkanı Donald Trump göreve geldikten kısa bir süre sonra, TikTok platformunun ABD’de yasaklanmasını sağlayacak yasanın geçici olarak askıya alınması da dahil olmak üzere bir dizi idari emir imzaladı. Bu özel emir sayesinde Adalet Bakanlığı, Amerikalıları Yabancı Düşmanların Kontrollü Uygulamalarından Koruma Yasası’nı 75 gün boyunca erteleyecek.

Trump, Başkan Joe Biden’ın görev süresinin son saatlerinde yürürlüğe giren yasanın zamanlamasını “talihsiz” olarak nitelendirdi. Bununla birlikte yasakların yürürlüğe girmesinden önce “ulusal güvenlik ve dış politika sonuçlarını değerlendirmek” için bu duraklamanın son derece önemli olduğunu da sözlerine ekledi.

Trump, TikTok’a süre tanıdı

NPR tarafından aktarılan bilgilere göre Donald Trump, ABD başkanı olarak göreve başladıktan sonra TikTok yasağını 75 gün süreyle kaldıran bir başkanlık emri imzaladı. Buna rağmen şirketlerin Yargıtay’dan ceza alması korkusuyla uygulama henüz ülkede App Store ve Google Play’e geri dönmedi. Kısa süre içinde bunun da düzeleceği tahmin ediliyor.

Pek çok kişinin zaten beklediği bu karar, ByteDance’ın Donald Trump ile yaptığı anlaşmanın doğrudan bir sonucu oldu. Trump sayesinde TikTok, geçen Pazar günü yasaklandıktan sonra yalnızca 24 saat boyunca ABD’de erişilemez durumda kaldı. Trump’tan çok geçmeden bu yasağı kaldıracak çözüm geldi.

Yine de bazı hukuk uzmanları, TikTok’u çeşitli cihazlarda kullanılabilir hale getiren şirketlerin hala 850 milyar dolara kadar para cezasından sorumlu olduğunu belirleyen Yüksek Mahkeme kararına aykırı olması nedeniyle başkanın emrinin yasa dışı olabileceğine dikkat çekiyor.

TikTok henüz Apple App Store ve Google Play Store’a dönmedi

Teknoloji devi Apple, TikTok uygulamasının eden App Store mağazasına dönmediğine ilişkin şunları söyledi:

“Apple’ın faaliyet gösterdiği yargı bölgesinin yasalarına uyması gerekmektedir. Amerikalıları Yabancı Düşmanlar Tarafından Kontrol Edilen Uygulamalardan Koruma Yasası uyarınca, ByteDance Ltd. ve bağlı kuruluşları (TikTok, CapCut, Lemon8 ve diğerleri dahil) tarafından geliştirilen uygulamalar artık United’daki kullanıcılar için App Store’dan indirilemez veya güncellenemez.”

ABD başkanı Donald Trump’ın TikTok yasağı ile ilgili çözüm fikri, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki operasyonların yüzde 50’sinin ABD’li bir firmaya devredilmesi oldu. Bunu düşünmek için ByteDance’e süre tanıyan Trump fikrini güçlendirmek adına şunları ekledi: