Donald Trump’ın akıllı telefonu, HTC U24 Pro modelinin kopyası çıktı

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iFixit ekibi, Trump Mobile T1 cihazını parçalarına ayırarak telefonun 2024 model HTC U24 Pro ile aynı donanımı paylaştığını kanıtladı.

Cihazlar arasındaki en önemli fark, yeni modelde daha yavaş şarj olan ancak daha yüksek kapasiteli bir batarya kullanılması olarak dikkat çekiyor.

Üretim sürecindeki arka plan tam olarak bilinmese de uzmanlar tasarım haklarının devredilmiş olabileceğini tahmin ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın piyasaya sürüldüğü ilk günden itibaren teknoloji dünyasında merak uyandıran Trump Mobile T1 adlı cihazının, HTC U24 Pro ile aynı donanıma sahip olduğu anlaşıldı. Yapılan söküm işlemleri, iki akıllı telefon arasındaki inanılmaz benzerliği gözler önüne seriyor.

iFixit ekibi, NBC kanalına ait bir Trump Phone test ürününü parçalarına ayırarak detaylı incelemelerde bulundu. İç donanım tamamen incelendiğinde, cihazın HTC U24 Pro ile neredeyse birebir aynı olduğu tespit edildi. Tüm ana bileşenlerin telefonun içinde tamamen aynı noktalarda yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

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Trump Mobile ile HTC U24 Pro arasında küçük farklılıklar var

Tasarım ve donanım açısından ufak tefek değişiklikler göze çarpıyor. Trump Mobile versiyonunda 5 bin mAh kapasiteli farklı bir batarya yer alıyor. Orijinal modeldeki 4 bin 600 mAh değere kıyasla kapasite artmış görünse de şarj hızı tarafında bir düşüş yaşanıyor. U24 Pro modeli 60W hızlı şarj sunarken, yeni versiyonda sınır 30W olarak belirlenmiş.

Kozmetik değişiklikler ise kamera bölümünde karşımıza çıkıyor. Kamera flaşının yeri değiştirilirken, hoparlör ızgarasında altı adet hap şeklinde delik yerine yedi adet küçük yuvarlak açıklık tercih edilmiş vaziyette.

Teknik özellikler tamamen aynı

Geriye kalan donanım detaylarında herhangi bir değişiklik bulunmuyor. Her iki telefon gücünü Qualcomm’un Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden alıyor. İşlemciye 12 GB RAM ve 512 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Hafıza yongaları farklı üreticilerden gelse de kapasiteler değişmiyor. Hatta iFixit ekibi, HTC cihazın anakartını söküp Trump modelinin kasasına takarak telefonu sorunsuz bir şekilde çalıştırmayı başardı.

Cihazın üretim süreci ile ilgili garip iddialar var

Sanal bir mobil ağ operatörünün (MVNO) yalnızca ufak değişiklikler yaparak HTC tasarımlı bir telefonu kendi markasıyla satması sektörde oldukça ilginç karşılanmakta. iFixit platformundan Shahram Mokhtari, ortaya çıkan tablo hakkında çeşitli tahminlerde bulundu.

İddialara göre HTC, donanım haklarını Trump Mobile şirketine satmış olabilir. Diğer bir ihtimal ise HTC’nin tasarım haklarına en başından beri sahip olmaması ve üretim yapan Çinli fabrikanın sınırlı sayıda özelleştirilmiş cihaz üretmek üzere yeni bir anlaşma imzalaması yönünde şekilleniyor.

Öte yandan Trump Mobile ile ilgili tek skandal bu değil. Donald Trump’ın “tamamen yerli üretim” vaadi ile duyurmuş olduğu akıllı telefonun Amerika Birleşik Devletleri’nde üretilmediği ortaya çıkmıştı.