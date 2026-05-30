    ABD, İran bağlantılı 1 milyar dolarlık kripto paraya el koydu

    ABD Hazine Bakanı Bessent, İran bağlantılı yaklaşık 1 milyar dolar değerinde kripto paraya el konulduğunu açıkladı.
    ABD'den İran'a "Ekonomik Öfke" operasyonu
    • ABD Hazine Bakanı Bessent, İran'a yönelik yaptırımlar kapsamında 1 milyar dolarlık kripto varlığa el konulduğunu doğruladı.
    • "Ekonomik Öfke" operasyonu kapsamında ABD, İran'ın yasa dışı finansal ağlarını çökertmeyi amaçlıyor.
    • Geçen ay da ABD'nin operasyonun ilk dalgasında 500 milyon dolarlık kripto varlığa müdahale ettiği biliniyor.

    ABD ile İran arasındaki jeopolitik gerilim, dijital varlıklar cephesinde de önemli bir kırılma noktasına ulaştı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Reagan Ulusal Ekonomik Forumu 2026’da yaptığı açıklamada, İran ile bağlantılı olduğu tespit edilen yaklaşık 1 milyar dolarlık kripto para birimine el konulduğunu bildirdi.

    Bakan Bessent’ın açıklamasına göre operasyonun perde arkasında, global finans sistemini manipüle etmeye çalışan siber suç şebekeleri yer alıyor. Bu operasyon, ABD’nin yaptırımlarını delmek adına blok zinciri teknolojisinden yararlanan yasa dışı ağlara karşı şimdiye dek yapılmış en büyük operasyonlardan bir tanesi olarak kayıtlara geçiyor.

    ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, Fox News’te Larry Kudlow ile yaptığı bir röportajda, ABD yetkililerinin İran rejiminin kullandığı finansman kaynaklarını hedef alma çabalarını yoğunlaştırdığını dile getirdi.

    Bakan Bessent, Washington’ın, Tahran’ın ekonomik yaptırımları aşan mekanizmalar aracılığıyla ayda 400 ila 500 milyon dolar arasında gelir elde ettiğine inandığını sözlerine ekledi:

    “Yaklaşık bir milyar dolar değerinde kripto para birimine el koyduk. Cüzdanların kontrolünü ele geçirdik. Sahiplerinden bazıları, ele geçirildiklerinin farkında olmadan şu anda bunlara erişmeye çalışıyor olabilir.”

    Operasyonun ilk virajında 500 milyon dolara el konulmuştu

    Bessent’ın açıklamaları dünya kamuoyunda büyük bir dikkat topladı. Zira Hazine Bakanı bizzat 29 Nisan’da ABD’nin İran’la bağlantılı yaklaşık 500 milyon dolar değerinde dijital varlığa el koyduğunu açıklamıştı.

    O dönemde Bessent, ABD stratejisinin sadece banka hesaplarını dondurmak veya geleneksel finansal işlemleri engellemekle sınırlı olmadığını söylemişti.

    Kripto para

    Bakan aynı zamanda İran rejimiyle bağlantılı kuruluşlarla iş yapmanın maliyetini artırmanın, bu sayede uluslararası kurum ve şirketlerin onlarla iş birliği yapma isteğini azaltmanın önemini de aktarmıştı.

    Bessent’tan gelen son açıklamalar, yetkililerin İran’la bağlantılı finansal altyapıya yönelik izleme ve el koyma operasyonlarını genişletmeye devam ettiğini, bu altyapının uluslararası yaptırımların erişiminden uzaklaştırmak için kullanıldığı iddia edilen kripto para cüzdanlarını da içerdiğini gözler önüne seriyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

