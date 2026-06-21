Beyaz Saray’ın GTA 6 göndermeli paylaşımı tartışma yarattı

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Rockstar Games geçtiğimiz günlerde GTA 6'nın resmi kapak tasarımını yayınladı.

Kısa süre sonra Beyaz Saray, resmi X (Twitter) hesabından parodi bir paylaşım yaptı.

ABD yönetiminin yapay zeka desteğiyle hazırlanan ve Donald Trump’ın görsellerini içeren oyun kapağı sosyal medyada tartışmalara yol açtı.

Dünya çapında merakla beklenen GTA 6 oyunu şimdi de siyaset gündemine oturdu. Rockstar Games geçtiğimiz günlerde Grand Theft Auto VI oyununun resmi kapak tasarımını yayınlamıştı. Bundan kısa süre sonra Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesabı üzerinden şaşırtıcı bir parodi paylaşım geldi.

ABD yönetimi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüde, oyunun ikonik kapak tasarımı yapay zeka ile baştan aşağı değiştirildi. Kapağın ana figürü, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın görüntüleriyle yeniden kurgulandı. Bu paylaşım internette büyük bir tartışmaya sebep oldu.

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Donald Trump’tan GTA 6 parodisi

Yapay zeka ile oluşturulan parodi görsel, pembe ve mor tonlarındaki renk paletiyle orijinal GTA 6 kapağına sadık kalınarak hazırlandı. Kapak fotoğrafında Donald Trump’ın ikonik sloganı olan “Make America Great Again” ifadesine yer verildi.

Bununla birlikte Beyaz Saray, paylaşımın altına “GTA 6 çıkmadan önce Amerika’yı gerçekten kurtardık” notunu ekledi. Bu da oyunun uzun yıllardır devam eden geliştirme sürecine bir gönderme olarak yorumlanıyor.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu paylaşım, kullanıcılar arasında farklı tepkiler doğmasına sebep oldu. Bazı kullanıcılar bu paylaşımı yalnızca eğlenceli bir internet akımı olarak değerlendirdi. Bazılarıysa resmi bir devlet kurumunun bu tarz bir paylaşım yapmasını sert tepkilerle eleştirdi.

GTA 6’nın ön siparişleri yakında açılacak

Rockstar Games geçtiğimiz günlerde GTA 6 ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. Şirket, oyunun 25 Haziran tarihinde dünya genelinde resmi olarak ön siparişe açılacağını duyurdu.

Elbette ki bu ön siparişler yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için geçerli olacak. Zira GTA 6 ilk olarak yalnızca yeni nesil oyun konsollarında 19 Kasım 2026 tarihinde piyasaya sürülecek. Oyunun PC versiyonu ise muhtemelen bir yıl gecikmeli olarak yayınlanacak.