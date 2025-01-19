Donald Trump devreye girdi: ABD’de TikTok yasağı sona erdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın devreye girmesi ile birlikte TikTok yasağı nihayet kaldırıldı.

Yaklaşık 12 saat süren erişim engelinin ardından kullanıcılar nihayet platforma erişim sağlayabildi.

Trump'ın Pazartesi günü, yani yarın TikTok yasağını uzatmak üzere bir kararname imzalayacağı belirtildi.

Çinli sosyal medya platformu TikTok yeniden ABD pazarında kullanıma açıldı. Bugün erken saatlerde Amerika Birleşik Devletleri’nde erişim engeli cezasına çarptırılan uygulama, yaklaşık 12 saat süren yasağın ardından yeniden kullanıcıların karşısına çıktı.

ByteDance şirketinin sahibi olduğu popüler sosyal ağ, “Hizmet sağlayıcılarımızla yaptığımız anlaşma doğrultusunda TikTok yeniden hizmet sağlamaya başlıyor” ifadelerine yer verildi. Aylarca büyük bir tartışma yaratan yasak ortadan kaldırıldı.

ByteDance yasağı kaldıran Donald Trump’a teşekkür etti

Joe Biden tarafından imzalanan “Amerikalıları Yabancı Düşmanların Kontrollü Uygulamalarından Koruma Yasası” nedeniyle 19 Ocak Pazar günü erken saatlerde erişim engeli cezası alan TikTok, bir süredir ABD operasyonlarını yerel bir şirkete satması yönünde baskı görüyordu.

Ancak ByteDance baskılara boyun eğmedi; yeniden ABD’de başkan seçilen ve 19 Ocak Pazartesi günü, yani yarın koltuğu devralacak Donald Trump’a güvenmeyi tercih etti. Nitekim şirketin bu güveni boşa çıkmadı ve Trump beklenen hamleyi gerçekleştirdi. Şirketten gelen açıklama şu şekilde oldu:

“Başkan Donald Trump’a, hizmet sağlayıcılarımıza TikTok’u 170 milyondan fazla Amerikalıya sunma ve 7 milyondan fazla küçük işletmenin büyümesine izin verme konusunda herhangi bir cezayla karşılaşmayacakları konusunda gerekli netliği ve güvenceyi sağladığı için teşekkür ederiz.”

Donald Trump, TikTok yasağını erteleyecek

TikTok tarafından yapılan açıklamada, ABD başkanı Donald Trump’ın Pazartesi günü söz konusu yasağı ertelemesine yönelik bir kararname imzalayacağı ifade edildi. Trump ise kendi sosyal medya uygulaması Truth Social üzerinden şu açıklamayı yaptı:

“Şirketlerden TikTok’un karanlıkta kalmasına izin vermemelerini istiyorum! Pazartesi günü, yasanın yasaklarının yürürlüğe girmesinden önceki süreyi uzatmak için bir yürütme emri yayınlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz. Emir ayrıca, emrimden önce TikTok’un karanlıkta kalmasını engellemeye yardımcı olan hiçbir şirketin sorumlu olmayacağını da teyit edecek. Amerikalılar, Pazartesi günü heyecan verici Göreve Başlama Törenimizi ve diğer etkinlikler ile konuşmaları görmeyi hak ediyor. Birleşik Devletler’in bir ortak girişimde yüzde 50 mülkiyet pozisyonuna sahip olmasını istiyorum. Bunu yaparak, TikTok’u kurtarırız, iyi ellerde tutarız ve yükselmesine izin veririz. ABD onayı olmadan TikTok olmaz. Bizim onayımızla, yüzlerce milyar dolar – belki de trilyonlarca – değerinde olur. Bu nedenle, ilk düşüncem, mevcut sahipler ve/veya yeni sahipler arasında, ABD’nin ABD ile seçtiğimiz herhangi bir satın alma arasında kurulan bir ortak girişimde yüzde 50 mülkiyete sahip olduğu bir ortak girişimdir.”

Biden’ın yürürlüğe soktuğu mevzuat, TikTok’un ABD operasyonlarının ABD’li bir şirkete satılmasını öngörüyordu. Donald Trump ise TikTok’a karşı ılımlı bir tavır sergilemesine rağmen yine de TikTok’un yarısının ABD’li bir firmaya satılması gerektiğine yönelik ifadeler kullandı. Gelecekte platformun bu konuda nasıl bir yol izleyeceği şimdilik merak konusu.