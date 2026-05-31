TikTok’un sahibi ByteDance kendi yapay zeka çiplerini geliştiriyor

Reklam

ByteDance jeopolitik kısıtlamalar ve yükselen maliyetler nedeniyle kendi yapay zeka çiplerini geliştiriyor.

Şirket sıfırdan model eğitmek yerine mevcut yapay zeka modellerini en yüksek verimlilikle çalıştıracak çiplere odaklanıyor.

Söz konusu projede InnoStar Semiconductor gibi Çinli ortaklarla iş birliği yapılacağı ifade ediliyor.

Popüler sosyal medya platformu TikTok’un çatı şirketi ByteDance önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. ABD ve Çin arasında gittikçe artan jeopolitik gerilimlerin ardından şirket, radikal bir kararla yapay zeka çipleri geliştirmek üzere kolları sıvadı.

ByteDance’in bu hamlesi, Donald Trump yönetiminin teknoloji ihracatına yönelik getirmiş olduğu katı kısıtlamaların hemen ardından geliyor. Şirket, böylelikle ABD’ye olan bağımlılığını en aza indirmeyi ve operasyonel bağımsızlığını güvence altına almayı amaçlıyor.

Reklam

ByteDance maliyetleri düşürmek için kendi donanım projesini başlattı

Grok’un dil işleme birimi modellerinden ilham alan bu yeni girişim, optimize edilmiş çipler üzerine odaklanacak. Şirket sıfırdan eğitim vermek yerine mevcut yapay zeka modellerini maksimum verimlilikle çalıştırmak üzere tasarlanmış bileşenlerden yararlanacak.

Reuters’ın haberine göre şu anda bu proje konsept ve tasarım aşamasında görünüyor. Şirket Arm ve RISC-V gibi piyasada bilinen mimarilerin kullanımını değerlendiriyor.

ByteDance ekibinin bu stratejisi, mevcut jeopolitik ortamdan kaynaklanıyor. Son zamanlarda ABD’nin teknoloji ihracatına yönelik kontrolleri sıkılaştırmasının ardından Çin hükümetinin NVIDIA H200 Blackwell çiplerinin satın alınmasını yasakladığına tanıklık etmiştik.

Bunun yanı sıra Intel ve AMD gibi dev şirketler her çeyrekte fiyatlarını artırmaya devam ederek ByteDance’in işletme maliyetleri üzerinde baskı oluşturuyor. Bu projenin tamamının uygulanabilir hale gelmesi için şirketin stratejik ortaklara ihtiyacı olduğu biliniyor.

Hem ByteDance hem de perakende devi Alibaba’dan yatırım alan Çinli girişim şirketi InnoStar Semiconductor’ın proje için bellek teknolojisi sağlaması bekleniyor. Bu ortaklık, giderek pahalılaşan HBM belleğin Samsung ve diğerleri gibi yabancı tedarikçilerden temin edilme ihtiyacını ortadan kaldırabilir.

ByteDance daha çok TikTok uygulaması ile tanınsa da Çin’de önde gelen bir yapay zeka sohbet robotu uygulaması olan Doubao’yu da işletiyor. Bununla birlikte yüksek işlem gücü gerektiren çeşitli tescilli modellere ev sahipliği yapıyor.

Şirketin henüz tamamen bağımsız şirket içi çip tasarım ekipleri bulunmadığı için silikonun nihai üretiminde harici ortaklara güvenmeyi planlıyor.