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    Motorola telefonlar için Circle to Search müjdesi verildi

    Motorola, Google tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı Circle to Search özelliğini cihazlarına getireceğini doğruladı.
    Motorola Circle to Search

    Motorola, Google tarafından geliştirilen Circle to Search özelliğini akıllı telefonlarında kullanıma sunacağını duyurdu. Yapay zeka tabanlı bu ilgi çekici özellik, ekranda görüntülenen nesneleri daire içine almak, karalamak ve vurgulamak suretiyle uygulama değiştirmeye gerek kalmadan merak ettiklerinizi internette kolayca aramanıza yardımcı oluyor.

    Google’ın geliştirdiği özellik ilk kez bu yılın başlarında duyurulmuş ve Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S24 serisi akıllı telefon ailesinde kullanıma sunulmuştu. Sonrasında Google Pixel telefonlarda da kullanıcıların erişimine açılan yapay zeka aracı, kısa süre önce ise Honor telefonlara geleceği yönünde haberlere konu olmuştu. Şimdiyse aynı özelliğin Motorola’nın radarına da girdiği doğrulandı.

    Motorola tarafından yapılan açıklamaya göre Circle to Search özelliği çok yakında belirli modellerde kullanıma sunulacak. Şimdilik hangi cihazların bu özelliği destekleyeceği net bir şekilde belirtilmese de şirketin Edge ve Razr serisi modellerinin söz konusu özellikten öncelikli olarak yararlanabileceği tahmin ediliyor.

    Google’ın Circle to Search özelliği ne işe yarıyor?

    Circle to Search özelliği akıllı telefonunuzda çeşitli görevleri gerçekleştirmek için yapay zekayı kullanan en son bir Google işlevi olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda yalnızca Samsung ve Google Pixel telefonlarda desteklenen bu özellik, ekranda görüntülenen nesneler ya da metinler gibi öğeleri aramak için kullanıcılara büyük bir kolaylık sağlıyor.

    Google Circle to Search Motorola
    Görsel: Motorola

    Google’ın popüler özelliği, isminden de rahatlıkla anlaşılacağı gibi ekranda yer alan görüntünün istediğiniz bir bölümünü daire içine alarak, vurgulayarak, karalayarak ya da dokunarak çalışıyor. Ardından kullanıcılar aradığı öğelere son derece pratik bir şekilde ulaşabiliyor. Böylelikle kullanıcıların uygulamalar arasında geçiş yapma zahmetinden kurtularak aradıklarına daha basit erişmelerine yardımcı olunuyor.

    Circle to Search özelliği farklı kullanım senaryolarına adapte olabiliyor. Örnek vermek gerekirse bazı kullanıcılar bu özelliği kıyafet, aksesuar ya da benzer nesneleri arayıp mağaza satış sayfalarına ulaşmak için kullanabiliyor. Bunun dışında bilmediğiniz yabancı bir terim için çeviri ya da açıklamaya ulaşmanız mümkün kılınıyor. Öte yandan müzik düğmesine tıklayarak Shazam benzeri bir işlevle hangi şarkının çaldığını bulmanıza imkan tanınıyor.

    Peki ya siz Motorola telefonlara çok yakında gelecek olan Circle to Search özelliği ile ilgili neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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