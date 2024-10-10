Circle to Search özelliği popüler Honor telefonlara geliyor

Google tarafından geliştirilen yapay zeka tabanlı Circle to Search özelliği nihayet belirli Honor telefonlara entegre edildi. İlk olarak bu yılın başlarında Samsung Galaxy S24 serisi ve uyumlu Pixel cihazlarda kullanıma sunulan yeni özellik, şimdi Çinli teknoloji devinin modellerinde de kullanıcılarla buluştu. Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Honor Magic V3 ve performans canavarı Honor 200 serisi modelleri artık bu özellikten yararlanabiliyor.

Samsung ve Google telefonlardan sonra nihayet Honor’un cihazlarına da gelen Circle to Search özelliği, kullanıcıların yapay zekadaki en son gelişmelerden yararlanmasına olanak sağlayarak sorunsuz ve sezgisel bir arama deneyimi vaat ediyor. İşte detaylar…

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Honor Magic V3 ve Honor 200 serisi için Circle to Search müjdesi

Honor CEO’su George Zhao yapay zekanın çalışma, ders çalışma, alışveriş yapma ve akıllı telefonlarımızla etkileşim kurma şeklimizde nasıl devrim yarattığını vurguladı. Bu fonksiyonun markanın iki ana akıllı telefon serisinde kullanıma sunulması, kullanıcıların büyük miktarda bilgiye son derece kolaylıkla erişmesini mümkün kılıyor.

Google’ın geliştirdiği Circle to Search özelliği, kullanıcıların doğrudan akıllı telefon ekranından Google ile arama yapmasına olanak tanıyor. Ekranın herhangi bir yerini daire içine almak, vurgulamak veya dokunmak gibi basit bir hareketle, uygulamaları değiştirmeye gerek kalmadan daha fazla bilgi almak için metin, resim veya video seçebilirsiniz. Bu sayede ilham veren içeriklerin bulunması daha da kolay ve hızlı bir hale geliyor.

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak lanse edilen Honor Magic V3, gelişmiş yapay zeka teknolojileriyle donatılmıştır. Üst düzey özelliklere sahip olan cihaz, verimlilik için AI Eraser, Face to Face Translation ve Honor Notes gibi araçları bünyesinde topluyor.

Şirket ayrıca kullanıcı odaklı yaklaşım doğrultusunda, AI Defocus Eye Protection teknolojisini ve güvenliği artırmak için AI Deepfake Detection Anti-Fraud özelliğini tanıttı. Bununla birlikte MagicOS 8.0.1 işletim sistemi sayesinde Honor cihazları, Magic Portal ve Magic Capsule ile kullanılabilirliği artıran yeni etkileşim yolları sunuyor.

Yapay zekanın insanların gelecekteki yaşam tarzlarındaki öneminin farkında olan Honor, AI teknolojilerini uzun zamandır bir öncelik olarak görüyor. Şirket, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde cihazlarına entegre yapay zeka ekosistemini zenginleştirmeyi amaçlıyor.

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